A Bayern München hivatalos oldalán közölte a hírt, hogy a csapat támadója ebben az idényben már biztosan nem focizhat. Serge Gnabry a szerdai, Real Madrid elleni Bajnokok Ligája elődöntőben sérült meg, a spanyolok elleni visszavágón már a 27. percben le kellett cserélni.

Serge Gnabry sérülése miatt kényszerű cserére volt szüksége a Bayernnek

Fotó: AFP / AFP or licensors/Bayern Munich's German forward #07 Serge Gnabry leaves the pitch after resulting injured during the UEFA Champions League semi final second leg football match between Real Madrid CF and FC Bayern Munich at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid on May 8, 2024. (Photo by JAVIER SORIANO / AFP)

A német válogatott sztárja combhajlító-sérülést szenvedett, ezt derítette ki a bajorok orvosi stábja és az sem zárható ki, hogy nem lehet majd ott az Európa-bajnokságon az Arsenal egykori focistája. Gnabry alapembere a hazai rendezésű Európa-bajnokságra készülő német válogatottnak, amely a skót és a svájci csapat mellett a magyarokkal szerepel majd egy csoportban.

A németországi torna június 14-én kezdődik majd, így kicsivel több, mint egy hónapja van Serge Gnabrynak, hogy felépüljön és bekerüljön Julian Nagelsmann 26 fős Európa-bajnoki keretébe.

Serge Gnabry a csapat őszi idényében is sokat volt sérült, decemberben például az Eintracht Frankfurt otthonában 5-1-re elveszített bajnokin csereként állt be, de öt perc után le kellett cserélni izomsérülés miatt, ráadásul korábban a karja is eltört.

"Túl sok ez a számára, mert már a kartörése után is hosszú idő volt, mire visszatérhetett. Aztán egyből csúcsformába került az edzéseken, volt egy jó hete, de egy perccel a pályára lépése után megsérült Frankfurtban" – mondta akkor a játékosáról Thomas Tuchel, a Bayern München szzon végén távozó edzője.

