Ezek a válogatottak pályáznak a legnagyobb eséllyel a végső győzelemre az Eb-n:

1. Franciaország

2. Anglia

3. Németország

4. Spanyolország

5. Portugália

Luciano Spalletti nem számít a Lazio legendájára

Az olaszoknál Luciano Spalletti szövetségi kapitány is 30 fős, bő keretet hirdetett, ennek ellenére már ide sem fértek be olyan sztárok, mint Sandro Tonali, Domenico Berardi, Marco Verratti, vagy éppen Ciro Immobile. Persze itt is érdemes külön vizsgálni a játékosokat, ugyanis az okok teljesen különbözőek.

Immobile két góllal és egy gólpasszal, Verratti pedig három előkészítéssel vette ki a részét az olaszok három évvel ezelőtti Eb-diadalából, ráadásul az angolok elleni döntőben mindketten a kezdőcsapatban kaptak helyet. A Lazio támadójának azonban nem volt jó szezonja, a 34 éves támadó a Serie A-ban 31 meccsen mindössze 7 gólig jutott, a csapat nem tudta kiharcolni az újbóli BL-szereplést.

Ciro Immobile ezúttal biztosan nem jelent majd veszélyt

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP / dpa Picture-Alliance via AFP/picture alliance / SvenSimon

Verratti a kora alapján - 31 éves - még bőven ott lehetne a keretben, azonban a katari Al-Arabi SC-nél is csak 18 meccsen lépett pályára az egész szezonban. A Serie A-tól búcsúzó Sassuolo sztárja, Domenico Berardi még márciusban szenvedett súlyos sérülést a Hellas Verona elleni bajnoki mérkőzésen, így nála korábban tudni lehetett, hogy lemarad az Eb-ről.

Ahogy Sandro Tonali esetében is, a Newcastle játékosát ugyanis tavaly októberben tíz hónapra eltiltotta az Olasz Labdarúgó Szövetség (FIGC), mivel még a Milan játékosaként illegális fogadott mérkőzésekre, sőt elismerte, hogy saját csapatára is kötött fogadásokat.

A szerencsejáték-függőségét beismerő futballistának emellett nyolc hónapig tartó terápián is részt kellett vennie. A 23 éves labdarúgót minden futballtevékenységtől eltiltották, ugyanakkor azt megengedték neki, hogy a csapata edzésein részt vegyen. A játékos ellen később az FA is vizsgálódott, mivel az olasz középpályás 2023. augusztus 12. és október 12. között ötvenszer szegte meg az angol szövetség fogadási szabályzatát is.

Ki a spanyolok legnagyobb hiányzója?

Bár már az angoloknak, a franciáknak és az olaszoknak köszönhetően egy csapatra való játékost sikerült "összeszedni", még közel sem értünk a végére. A spanyolok keretét illetően is akadtak érdekességek, Luis de la Fuente, a spanyol labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya 29 fős bő keretet hirdetett, mégsem fért be többek között Gavi, Marco Asensio és Sergio Ramos sem.