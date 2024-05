Az Újpest jó hangulatban, felszabadultan várhatta a pénteki lila-fehér rangadót, ugyanis az előző fordulóban négy vereség után történelmi győzelmet aratott a DVTK ellen, amivel ráadásul bebiztosította bennmaradását az élvonalban. A kilencedik helyen álló Kecskemét teljesítménye a tavalyi bombameglepetéssel felérő ezüstérem után az idei szezonban látványosan visszaesett, s bár a kiesés nem fenyegette a csapatot, a szurkolóik az utóbbi hetekben komoly kritikákkal illették Szabó István együttesét.

Az Újpest padlóra került, a Kecskemét Horváth Krisztofer vezetésével kiütéssel nyert az NB I-ben

Fotó: facebook.com/kecskemetite

Borzalmas védekezésével könnyítette meg az Újpest a Kecskemét dolgát az NB I-ben

Gyakorlatilag mindkét csapat számára tét nélküli volt az összecsapás, és ez érződött is az első percekben. Az álmoskás kezdés után magához vette az irányítást a negyedik kerületi csapat – amely csütörtökön jelentette be, hogy két korábbi játékosa, Kovács Zoltán és Szakály Péter is visszatért a klubhoz – ám hiába birtokolta többet a labdát Mészöly Géza együttese, igazán komoly helyzetet nem tudott kialakítani. Az első 20 perc után aztán a Kecskemét kezdett veszélyesebben futballozni, és a 27. percben a vezetést is megszerezte: Aboubakar Keita ügyetlenkedett, Pálinkás Gergő pedig lecsapott a labdára és nagy erővel a kapus lábai mellett a bal alsóba lőtt (0-1).

A folytatásban az irányítás maradt a Kecskemét csapatánál, és az 59. percben jött is az újabb gól: az Újpest védelme ezúttal is a saját térfelén adta el a labdát, Matheus Leoni Horváth Krisztofer elé passzolt, aki 17 méterről a jobb alsó sarokba bombázott (0-2). Öt perccel később aztán a harmadik vendéggól is megszületett, Horváth kapufája után ismét Keita adta el a labdát, Pálinkás pedig az átvétel után a bal felsőbe tekerte azt (0-3). Az újpesti tábor ezután a sajátjai ellen fordult ("k***a gyenge"), Mészöly pedig gyorsan lecserélte az egyik bűnbakot, Keitát.

A hajrában Kiss Tamás kapufájánál az Újpest is közel járt egy gólhoz, de ezt leszámítva egyik kapu sem igazán forgott már veszélyben.

Ez a kilencedik szezon az NB I-ben, amióta bevezették a 12 csapatos rendszert, és az Újpest legrosszabb helyezése ez idő alatt a tavalyi 8. hely volt, a legkevesebb szerzett pontja pedig a szintén tavalyi 41 egység. A pénteki, 3-0-s vereséggel eldőlt, hogy

Mészöly Géza együttese ezeket idén alulmúlja, ugyanis már biztos, hogy a 10. pozícióban, legfeljebb 40 ponttal zárja a szezont.

Jövő héten az Újpest a Ferencváros otthonában, az idegenben mindössze a szezonbeli harmadik győzelmét arató KTE pedig a Zalaegerszeg ellen zárja a 2023-24-es idényt.

OTP Bank Liga NB I, 32. forduló:

Újpest FC – Kecskeméti TE 0-3 (0-1)

gól: Pálinkás (27., 64.), Horváth (59.)

Kapcsolódó cikkek