Schäfer András szerződést hosszabbított a Bundesliga-csapattal

A német csapat a honlapján jelentette be, hogy szerződést hosszabbított a 24-szeres magyar válogatott futballistával. "Az Union egy kivételes csapat, amely támogatott engem a nehéz időkben" - idézte a honlap Schäfer Andrást, aki hosszú sérüléssorozatára utalt.

𝕊𝕡𝕠𝕥𝕝𝕚𝕘𝕙𝕥 𝕠𝕟 𝕊𝕖́𝕗𝕚 🇭🇺🤩 pic.twitter.com/3EotUcuDWX — 1. FC Union Berlin (@fcunion) May 1, 2024

A 25 éves játékos - aki eddig 49 meccsen lépett pályára a berlini klub színeiben - lábában 2022 novemberében alakult ki fáradásos törés, amivel

többször próbált visszatérni, de rövid időn belül mindig újra megsérült, ráadásul időközben egy köldöksérvműtéten is átesett, így idén februárban játszotta végig először a 90 percet a német bajnokságban.

A magyar válogatottba is visszatérő Schäfer hozzátette, nagyon örül annak, hogy újra ott lehet a pályán és a továbbiakban is segítheti klubját - számolt be róla az MTI.

Oliver Ruhnert klubigazgató szerint a magyar válogatott középpályás teljesítménye ebben a szezonban megmutatta, hogy mennyire fontos szereplője az Union Berlinnek, és azt is kiemelte, hogy Schäfer nagyon sokat fejlődött és továbbra is rengeteg lehetőséget látnak benne.

