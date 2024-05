Cristiano Ronaldo 20 évvel ezelőtt játszott először Eb-n, akkor ezüstéremmel zártak a portugálok

Fotó: AFP

Már a 2022-es katari világbajnokság előtt is úgy tűnt, hogy Ronaldo az utolsó nemzetközi tornáján vehet részt játékosként, amit tovább erősített, hogy Fernando Santos szövetségi kapitány kitette a kezdőből a veterán támadót. A vb-negyeddöntős búcsú után azonban edzőváltás történt a portugáloknál, Roberto Martínez pedig továbbra is számol a jó formában lévő klasszissal, akinek így

minden esélye megvan arra, hogy tovább javítsa Eb-részvételi rekordját, s egyben ő legyen a legidősebb játékos, aki valaha is gólt lőtt Európa-bajnokságon.

A rekordot jelenleg az osztrákok klasszisa, Ivica Vastic tartja, aki 38 évesen és 257 naposan volt eredményes a 2008-as Európa-bajnokságon.

Ronaldo még 39 évesen is elnyűhetetlen

Fotó: Anadolu via AFP

Ronaldo egyébként 14 találattal már most is minden idők legeredményesebb Eb-góllövője. Ugyan a portugálok legnagyobb sztárja korát meghazudtoló erőnléttel rendelkezik, s korábban már jelezte, hogy a 2026-os világbajnokságon még pályára akar lépni, de az óriási meglepetés lenne, ha még játszana a 2028-as brit-ír közös rendezésű Eb-n is, hiszen akkor már 43 éves lesz. Nem mellesleg Portugália évek óta ipari mennyiségben „termeli ki” a tehetségesebbnél tehetségesebb futballistákat, vagyis nem vennénk rá mérget, hogy Ronaldo, vagy akár az Eb-mezőny legidősebb játékosa, Pepe még válogatott lesz akkor. Szóval vélhetően értük is fognak küzdeni a csapattársak.

A Porto 41 éves védője egyébként történelmet írhat, ugyanis ha pályára lép, akkor átadja Király Gábor rekordját a múltnak és ő lesz a legidősebb játékos, aki Európa-bajnokságon szerepelt.

Utolsó Eb-jükre készülhet a portugál válogatott két rangidős sztárja, Ronaldo és Pepe is

Fotó: AFP

Pepe eddig 136 alkalommal viselte a portugál válogatott mezét, de sérülések miatt a 2023-as évben csak egy meccsen léphetett pályára. A 2022-es világbajnokságon egyébként már beírta magát a történelemkönyvekbe azzal, hogy a legidősebb portugál gólszerző lett Svájc ellen, és a vb-k történetében is csak a kameruni Roger Milla volt nála korosabb, amikor a kapuba talált még 1994-ben.