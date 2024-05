A német labdarúgó-bajnokság aranyérméről idén lemaradó FC Bayern München és Thomas Tuchel vezetőedző februárban közösen úgy döntött, hogy a szezon végén véget vet az együttműködésnek, amely eredetileg 2025. június 30-án járt volna le. A bejelentés óta a Bayernnél folyamatosan a német edző utódjának megtalálásán dolgoznak, ám ez egyelőre nem vezetett eredményre. A héten több német sportlap is arról számolt be, hogy a klub sportigazgatója, Max Eberl már tárgyalásokat folytat Tuchellel a februári közös döntésük visszavonásáról; a Bild szerdán még egy képes bizonyítékot is közölt, amelyen Tuchel ügynöke, Olaf Meinking a Bayern elnökével, Jan-Christian Dreesennel beszélget a klub irodájában. Sőt, a hírek szerint sok Bayern-szurkoló aláírt egy petíciót is, amelyben arra kérik a klub vezetőit, hogy tartsák meg Tuchelt.

Thomas Tuchel szombaton búcsúzhat el a Bayern München csapatától

Thomas Tuchel nem marad a Bayern München vezetőedzője

Azok a sajtóhírek igaznak bizonyultak, miszerint történtek február óta tárgyalások a két fél között, de a vezetőedző pénteken tiszta vizet öntött a pohárba: a Hoffenheim otthonában szombat délután megrendezett Bundesliga-mérkőzés lesz az utolsó, amelyen Thomas Tuchel a Bayern München labdarúgócsapatának vezetőedzője – erősítette meg a német szakember a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón.

A februári megállapodás érvényben marad. Voltak megbeszéléseink, de nem tudtunk megegyezni, ezért marad minden a tervek szerint

– nyilatkozta Thomas Tuchel. – Nem részletezem a konkrét indokokat, azok maradjanak zárt ajtók mögött, a lényeg, hogy nem változik az eredeti megállapodás."

A jelenleg 50 éves Tuchel tavaly márciusban ült le a Bayern kispadjára, az előző idényben megnyerte a Bundesligát, idén azonban trófea nélkül zárta a szezont, miután a bajnokságban alulmaradt a veretlenségi rekordot döntő Bayer Leverkusennel szemben, a Bajnokok Ligájában drámai küzdelemben kiesett az elődöntőben a Real Madrid ellen, míg a Német Kupában a harmadosztályú Saarbrücken búcsúztatta.

A Hoffenheim elleni bajnokinak még tétje, hogy ezüst- vagy bronzérmes lesz a müncheni csapat a bajnokságban.

