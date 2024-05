Két évvel utolsó mérkőzése után Edinson Cavani a közösségi oldalán jelentette be, hogy végleg visszavonul az uruguayi válogatottból, nem lép többé pályára a kétszeres világbajnok együttesben. A 37 éves csatár 2008 és 2022 között 136 mérkőzésen viselte a világoskék mezt, és 58 góllal zárja válogatott szereplését. Szereplései számát tekintve Diego Godín és Luis Suárez mögött a harmadik, a gólok számában pedig csak utóbbi előzi meg, aki 68 találatnál jár.

Cavani 2008. február 6-án egy Kolumbia elleni 2-2-re végződő mérkőzésen mutatkozott be, amelyen mindjárt gólt is lőtt. Tagja volt a 2010-ben vb-bronzérmes együttesnek, de pályára lépett a 2014-es és a 2018-as világbajnokságon is, mindhárom tornán eredményes volt, négy mérkőzésen összesen 5 gólt szerzett.

Magyar szempontból érdekesség a karrierjével kapcsolatban, hogy 2019. november 15-én ő lőtte a Puskás Arénában az első hivatalos gólt a mieink ellen 2-1-re megnyert találkozón.

Klubkarrierjét az uruguayi Danubio csapatában kezdte, ahonnan az olasz Palermóhoz került, majd olyan európai sztárcsapatok következtek, mint a Napoli, a PSG, a Manchester United és a Valencia. Jelenleg 2023 óta az argentin Boca Juniorsban focizik.

