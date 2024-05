Mesébe illő a Wrexham története

Fotó: NurPhoto via AFP / NurPhoto via AFP/MI News/NurPhoto

Több márka is szívesen csatlakozott a wrexhami utazáshoz, így a bevétel csak ebben a szezonban közel 20 millió fontra nőtt – ez a szám a Championship klubjaival vetekszik

- írja a The Sun.

A hétszámjegyű szponzori megállapodások és a klub tavaly nyári szezon előtti amerikai turnéja jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a klub megnövelte az eladásokat. A United Airlines, a VistaPrint a mezeken jelent meg, a a Stok Cold Brew Coffee pedig megvásárolta a stadion jogait, de a TikTok és Expedia is beállt a sorba.

Az "Welcome to Wrexham” sorozat is gyarapította a kasszát, és jelentősen megnövelte a bevételt - közel 6 millió fontról szólnak a hírek - amelyet a hollywoodi tulajdonosok az első teljes szezonja során elkönyvelhettek. És akkor még nem beszéltünk a második évadról, miközben mint már említettük, már a harmadik évadnál tartanak. És ha ez még nem lenne elég, egy második amerikai turnéra készülnek ezen a nyáron, amelyen a Wrexham a Chelsea-vel játszik, ez pedig tovább lendítheti a klubot.

A hollywoodi filmsztárok rengeteg pénzt fektettek a Wrexhambe

Persze az új tulajdonosok

rengeteget fektettek be a klubba, magasabb osztályokból csábítottak játékosokat a klubhoz, hogy segítsenek a feljutásban előző szezonban is, köztük a gólkirály Paul Mullint is.

Tavaly nyáron folytatódott a sor Premier League korábbi sztárjaival, James McCleannel és Steven Fletcherrel.

Rengeteg tapasztalatot hoztak a klubhoz és példát mutattak a profizmusukkal, akárcsak Ben Foster. Azonban a kapus szeptemberben vonult vissza, mert nehezen tudott alkalmazkodni a League Two-hoz. Ekkor a Wrexham a 15. helyen állt, miután mindössze egy győzelmet aratott az első négy meccsen.

Megállíthatatlanul menetel a Wrexham

Fotó: AFP / AFP/AFP or licensors

Meg kell említeni Arhtur Okonkwo nevét is, aki az Arsenaltól érkezett kölcsönbe, és szerzett 35 bajnokin 29 gólt. Nem is csoda, hogy ilyen játékosokkal a Wrexhamet rivális klubok szurkolói folyamatosan bírálták a költekezések miatt. Bár a klub veszteséges volt, az új igazolásoknak köszönhetően összejött a feljutás, így egy új dimenzió kezdődik a csapat számára a harmadosztályban. És itt nincs megállás, a Wrexham Insider szerint tovább tart majd az építkezés, a fő kiszemelt a nyárra a Notts County csatára, Macaulay Langstaff, aki 28 gólnál jár idén.