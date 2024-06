A Borussia Dortmund klubvezetői, Lars Ricken és Sebastian Kehl döntött a fiatal szakember kinevezéséről, aki Edin Terzicet váltja, akivel egészen a Bajnokok Ligája döntőjéig menetelt a csapat, amit végül a Real Madrid ellen elveszített. Terzic sem volt egy túlkoros edző, hiszen 41 éves volt, Sahin azonban még nála is fiatalabb, mindössze 35 éves. A Németországban született, de korábbi török válogatott focista 2027 nyaráig írta alá a szerződését a Borussia Dortmunddal.

Nuri Sahin, a klub korábbi játlkosa lett a Borussia Dortmund vezetőedzője

Fotó: NurPhoto via AFP/Hesham Elsherif/NurPhoto

„Óriási megtiszteltetés, hogy a Borussia Dortmund edzője lehetek. Szeretném megköszönni a lehetőséget a vezetőknek, azt, hogy bíztak bennem. Az első naptól kezdve mindent megteszünk majd, hogy sikereket érjünk el a klubbal, nagyon várom, hogy kezdhessem a munkát” – mondta Sahin.

Nuri Sahin részese volt a Dortmund eddigi sikereinek is, hiszen segédedzőként volt a csapat mellett, így pontosan ismeri a klub működését.

Nuri Sahin játékosként 274 meccsen lépett pályára a Borussia Dortmundban, ezeken 26 gólt szerzett. 2011-ben bajnok lett a csapattal, nyert kupát is. Dortmundi teljesítményével felhívta magára a figyelmet és 2011-ben leigazolta a Real Madrid. A spanyoloknál sokat volt sérült, csak négy meccs jutott neki, később kölcsönben a Liverpoolnál is szerepelt, majd visszatért Dortmundba, de focizott a Werder Bremen csapatában is.

Nuri Sahin 2005. augusztus 6-án debütált a Bundesligában, a liga történetének legfiatalabb játékosa lett, amikor pályára lépett mindössze 16 évesen és 334 naposan. November 25-én pedig a Bundesliga legfiatalabb gólszerzője lett, amikor is betalált a Nürnberg elleni mccsen.

A pályafutását a török Antalyasporban fejezte be, ahol később edző is volt 2021 és 2023 között, majd 2024 januárjában tért vissza a Borussia Dortmundhoz, ahol az edzői stáb tagja lett. Korábban 52 alkalommal szerepelt a török válogatottban.