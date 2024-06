A Fradi 4-4-es döntetlent játszott a Sepsi OSK ellen az első ausztriai edzőtábor utolsó felkészülési meccsén. A zöld-fehérek hivatalos oldalának értékelt a meccs után Pascal Jansen, a csapat új edzője, aki érdekes dolgokat mondott.

A két vezetőedző, Pascal Jansen és Bernd Storck a Fradi és a Sepsi OSK meccse előtt

Fotó: fradi.hu

"Ugyanazt mondtam az első szakaszban pályára lépőknek, mint a mérkőzés második felében játszóknak. A terv ugyanaz volt. Ha a mérkőzés első felében is hasonlóan eredményesek tudtunk volna lenni, akkor két-három gólt is szerezhettünk volna. Viszont, ha nem védekezünk megfelelően, akkor bekapunk ilyen gólokat. Két külön félidőről beszélünk, mindkettőben láttam a játéknak olyan elemeit, amelyeket a későbbiekben is szeretnék látni a pályán, de nyilván még sokat kell dolgoznunk. Gustavo és Isaac is csak nem rég érkeztek a csapathoz, de minél hamarabb szeretnénk őket beépíteni. Azt várjuk el tőlük, amit képesek is nyújtani. Gustavónak volt egy-két olyan megmozdulása, ahol nem volt szerencséje, Isaac pedig maximális erővel mindent beleadott" - mondta a csapat két új szerzeményéről, Isaac Pappoe és Raul Gustavo teljesítményéről.