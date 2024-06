„Gratulálok a játékosaimnak, jó meccset játszottak, remekül küzdöttek, mindent megtettek a sikerért. Az első két meccs után az volt a tervünk, hogy mi irányítjuk a mecset, s megpróbáljuk megakadályozni az ellenfelet a gólszerzésben, ez sikerült az első félidőben, a másodikban pedig kockáztatunk, ami be is jött. Megszereztük a gólt, amivel előnybe kerültünk, de a 98. percben megbüntetett minket az ellenfél.” - mondta Dalic, aki szerint a holland bírónak komoly szerepe van abban, hogy a kiesés szélére került a csapata.

Zlatko Dalic szerint a bíró alaposan kiszúrt velük

Fotó: JAN WOITAS / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

„A bírónak igenis hatása volt a végeredményre.

Nem tudom, honnan jött neki össze, hogy nyolc percet kell hosszabbítani. Nyolc éve erről beszélek, hogy az UEFA és a FIFA szemében még mindig mi vagyunk a kicsik, és senki sem foglalkozik velünk,

magunkra maradtunk, csak magunkra számíthatunk a küzdelmekben. Mondhatok bármit, az úgyis csak elszáll a levegőbe, s úgysem hiszik majd el, hogy igazam van. Nem alibinek használom a bírót, hiszen a kezünkben volt az olaszok s az albánok elleni meccs is, kihagytunk két tizenegyest, magunkban is hibát kell keresni, és sajnálom, hogy nem látják és nem ismerik el Horvátországot, de köszönettel tartozom a játékosok felé. Ez nem a mi tornánk volt, köszönet a szurkolóknak is, büszkék vagyunk, hogy több százezren jöttek el Németországba. Az élet megy tovább, a győzelem és a vereség is a játék része” – mondta Dalic, aki szerint a szintén a bírót szidó Luka Modric annak ellenére, hogy tizenegyest rontott, a meccs egyik legjobbja volt.

„Luka kihagyott egy tizenegyest, de utána nem sokkal akcióból betalált, ami így még szebb is volt. Megint a legjobbját nyújtotta, azért cseréltem le, mert kellett a hajrára valaki, aki többet tud futni nála, több mozgásra volt szükségünk, Luka pedig kihajtotta magát 80 perc alatt.”

Modric is elégedetlen volt a játékvezetéssel

Fotó: JAN WOITAS / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

„Ez sokáig fájni fog, nem egyszerű, de ilyen a foci, néha ad, néha elvesz valamit, annak ellenére, hogy mennyit dolgozol. Tudjuk, milyen érzés nyerni, közösen ünnepelni, de most ebből is tanulni. Az én hibám, hogy nem jutottunk tovább a csoportból, vállalom a felelősséget, a játékosokat pedig csak dicsérni tudom, azért, amit az elmúlt egy hónapban tettek” – mondta Dalic, akinek a csapata még matematikailag továbbjuthat, de ehhez más csapatok eredményei szükségesek már.