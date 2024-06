Rohan az idő és két csoportban már be is fejeződtek a küzdelmek az Európa-bajnokságon, vasárnap az A-, hétfőn pedig már a B-csoport is lezárult.

Izgalmas meccseket hozott a B-csoport is, ahol a spanyolok az albánokat verték 1-0-ra, nekik pedig már korábban megvolt a csoportelsőség, így már szinte csak ünnepelni érkeztek a meccsre a drukkerek. Sokkal több izgalmat hozott a horvátok összecsapása, akik hiába vezettek 1-0-ra, az olaszok a 98. percben egyenlítettek, így hatalmas szívességet tettek nekünk a továbbjutás szempontjából. Mutatjuk a legjobb lelátói képeket kedd estéről:

