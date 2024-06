A legnagyobb hiányzó egyértelműen a Manchester City 100 millió fontos játékosa, a 28 éves Jack Grealish, akit a formája miatt hagy otthon a kapitány. Jack Grealish egy évvel ezelőtt még triplázott a Manchester Cityvel, de most az angol keretbe sem fért be Southgate szerint. Rajta kívül nem utazhat még az egy hét múlva kezdőd tornára James Maddison, Curtis Jones, Jarell Quansah, James Trafford, Harry Maguire és Jarrad Branthwaite sem. A Telegraph szerint a válogatott rutinosabb játékosai is lobbiztak Grealish mellett, de ez sem hatotta meg a kapitányt.

Gareth southate magyarázza a döntseit

Fotó: Darren Staples / AFP

„Minden játékos tisztelettel fogadta a döntést és természetesen minden játékos bízott benne, hogy ott lehet majd a végleges keretben, ezért lehet mindegyikük topjátékos. Vannak játékosok, akik kiemelkedően jól fociztak ebben a szezonban, de voltak, akiknek nehezebben alakult az év. A támadók között sok választásunk volt, James Maddison és Jack különleges játékosok, de kemény döntést kellett hoznom. Kiállunk a döntés mellett, de felismertük, hogy ezúttal más úton kell járnunk. Szomorú, hogy ezt a hírt kellett közölni velük” – mondta Southgate.

Grealish ott volt az angol válogatottal a legutóbbi Európa-bajnokságon, ahol a döntői jutott a csapat és a világbajnokságon Katarban is, eddig 36-szor volt válogatott.

Grealish a hírek szerint meglepődött és mérges volt a mellőzése hallatán, az idősebb játékosok közül is volt, aki kérdőre vonta a kapitányt, aki szerinte nem magyarázta el pontosan, miért is nem viszi magával a csapat egyik legnagyobb sztárját.

Eközben az angol közvélemény is megosztott a döntéssel kapcsolatban, hiszen sokak szerint helye lenne a játékosnak a keretben, aki akár csereként is sokat tudna segíteni az Eb-n.

Abban a kommentelők és a szakértők is egyetértenek, hogy egyértelműen Southgate felelőssége lesz, ha nem sikerül komoly eredményt elérni Németországban és abban az esetben ez lesz az utolsó nagy tornája szövetségi kapitányként az angol szakembernek, akinek a válogatási elveit eddig is sokan kritizálták.