A magyarok Eb-hőse, Csoboth Kevin elmondta, mit érzett a kapufa után, és hogy mi történt a cserepadnál Varga Barnabás sérülésekor

Csoboth Kevin volt a magyar válogatott hőse

Fotó: AFP/Miguel Medina

„Nagyon rossz volt nézni ezt a pálya mellett. Folyamatosa nőtt a feszültség bennünk, miközben melegítettünk a pálya mellett. Mi cserejátékosok is csak azzal foglalkoztunk, hogy az egészségügyi stáb menjen már be a pályára. Rossz is erre visszaemlékezni, de hatalmas öröm, hogy már jól van. Várjuk a fejleményeket és remélem, hogy minél előbb látjuk őt” – tette hozzá az Újpest támadója.

A 10-szeres magyar válogatott támadót arról is kérdezték, hogy belemerült-e már a matematikába, ami a nemzeti csapat továbbjutásához szükséges.

Ilyenkor az ember mást nem tehet, csak vár, úgyhogy matekoztunk. De bízom benne, hogy mindenki jobban érezte magát matekozás helyett. Ez majd jön. Még várunk egy kicsit, aztán meglátjuk, mire lesz elég ez a győzelem”

– folytatta Csoboth, aki Varga Barnabás kiesésével akár a kezdőcsapatba is bekerülhet – ha továbbjut a válogatott.

Csoboth Kevin a válogatott sajtótájékoztatóján

Fotó: Mirkó István

„Nem foglalkozom vele. Bármennyi időt is kapok, egy percet, öt percet, tíz percet, nekem azokban a percekben kell letennem olyan teljesítményt az asztalra, amivel a csapat segítségére lehetek” – mondta a 10-szeres magyar válogatott támadó, aki végezetül az első nemzeti csapatban lőtt góljáról is beszélt.

Mintha áramszünet lett volna. Egyszer csak arra eszméltem, hogy Varga Barna mezét tartom a kezemben.

Ezredmásodpercek alatt kellett döntenem, hogy hova rúgom. Annyit tudtam, hogy csak a hosszúra rúghatom, mert a kapus a rövid oldalról érkezett. Hála istennek nem ért át” – zárta a sajtótájékoztatót Csoboth Kevin, a skótok elleni meccs hőse.