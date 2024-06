Carlo Ancelotti, a Real Madrid vezetőedzője szerint a klub vissza fogja utasítani a FIFA meghívását a klubvilágbajnokságra. Az olasz szakember szerint elsősorban anyagi okok miatt nem kívánnak majd elutazni a 2025-ös tornára, amin már 32 csapat venne részt. A FIFA tervei szerint 2025-ben már 32 csapat venne részt a kluboknak kiírt világbajnokságon, amit az Egyesült Államokban tartanának meg. A 32 csapatból elvileg 29 ismert, ezek pedig az összes sportági tagszövetségből érkeznek, így érkezik csapat az UEFA, a CONMEBOL, a CAF, az AFC, az OFC és a CONCACAF égisze alól is.

Carlo Ancelotti szerint a Real Madrid nélkül rendezik majd a 2025-ös klubvilágbajnokságot

Fotó: Glyn KIRK / AFP

Carlo Ancelotti egy olasz lapnak nyilatkozott, a hétfőn megjelent interjúból pedig kiderült, hogy a Real Madrid nem tervez részt venni a tornán.

„Játékosok és klubok sem fognak részt venni ezen a tornán. Egyetlen Real Madrid-meccs 20 millió eurót ér, a FIFA pedig az egész tornáért ekkora összeget akar adni nekünk. Ezen nincs mit szépíteni. Ahogy mi, úgy más csapatok sem fogják elfogadni a meghívást” – mondta Ancelotti.

Ancelotti nyilatkozata ellenére a Real Madrid és a FIFA jó viszonyt ápol egymással, a hírek szerint még zajlanak az egyeztetések a spanyol csapat részvételéről.

A klubvilágbajnokság megreformálása nagyon fontos a FIFA-ak, ami azt szeretné, ha a sorozat hasonlóan magas szintű lenne mint a Bajnokok Ligája vagy a Libertadores-kupa. A tervek szerint az amerikai keleti-parton rendeznék a meccseket, New Yorkban és Miamiban.

Az európai csapatok közül a Chelsea, a Manchester City s a Real Madrid is résztvevője a tornának, hiszen az elmúlt években megnyerte a BL-t, hasonló helyzetben van a mexikói Monterrey, a Pachuca és a Leon is, valamint a Seattle Sounders is.

A tornát a tervek szerint négy évente rendeznék, jövőre június 15. és július 13. között rendeznék a tornát.