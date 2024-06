Az Európa-bajnokságon a Fox szakértőjeként dolgozik az amerikai legenda, Landon Donovan, aki korábban focizott Németországban is, ugyanis volt a Bayern München játékosa, de megfordult a friss bajnok, Bayer Leverkusen csapatában is. Angliában focizott az Evertonban is, de legnagyobb sikereit a Los Angeles Galaxy csapatában érte el az MLS-ben.

A 157-szeres amerikai válogatott focista tehát az európai foci jó ismerője, nem véletlen, hogy a a Fox tévécsatorna őt vitte el szakérteni. Donovan ott volt a tudósítók között a hétfő esti meccsen, ahol a franciák az osztrákok ellen kezdték meg Eb-szereplésüket egy 1-0-s sikerrel.

Landon Donovan remek játékos volt, most már tévés szakértőként dolgozik

Fotó: Getty Images via AFP / Getty Images via AFP/2021 Getty Images

Donovan játékosként is szerette variálni a hajviseletét, de az új frizurájával sokaknál kiverte a biztosítékot. A kopaszodó sztárt amiatt kritizálták sokan, mert a füle fölötti részen nagyon rövidre lett vágva a haja, de az is lehet, hogy kihullott, minden esetre sokak szerint nem volt tévékompatibilis a szakértő frizurája.

Sokan aggódnak Donovan frizurája láttán:

Landon Donovan let it go buddy… pic.twitter.com/p63Z3lxgD7 — The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) June 17, 2024

A közösségi oldalakon a kommentelők azonnal meg is találták Donovant és nem értették, ki engedte, hogy így jelenjen meg a kamerák előtt. Többen arról írtak, hogy ennél szörnyebb frizurát még nem is láttak, de volt, aki azt tanácsolta, hogy vágassa kopaszra a haját és növesszen inkább szakálla a haja helyett.

Egy szellemes hozzászóló szerint Landon Donovannek nincsenek barátai, mert ha lennének, akkor valaki biztosan szólt volna neki, hogy ezt a megjelenést inkább ne erőltesse.

A Los Angeles Galaxy korábbi csapatkapitánya az amerikai válogatottal három világbajnokságon is szerepelt.