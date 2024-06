Aggódnak az írek a magyarok elleni esti meccs előtt - videó

A Magyar Nemzet tudósításából kiderül, hogy az Irish Daily Star keddi címlapja a béna "Hungary-hungry" szóviccel vezette fel a magyar válogatott elleni ma esti meccset. Két hete a Bayer Leverkusen elvesztette Dublinban a hosszú veretlenségét, Marco Rossi csapata remélhetőleg nem jár így.

Az egyik legnagyobb nyomtatott ír napilap, az Irish Daily Star a „Hungary for a win” felütéssel vezette fel a címlapján a magyar válogatott elleni keddi felkészülési meccset, mintegy viccesen jelezve, hogy éhesek a győzelemre a magyarok ellen az írek, akik egy éve nyertek legutóbb meccset, Gibraltár ellen.

A cikkben éppen erről beszél John O’Shea, az írek ideiglenes szövetségi kapitánya: – Régen nyert már a válogatottunk, éhesek vagyunk a győzelemre, le akarjuk győzni a magyarokat. Különösen hazai pályán, mert csak így jöhet vissza az önbizalmunk.

Aggódnak is az írek, hogy csökken az érdeklődés az Eb-selejtezőkön is elbukó válogatottjuk iránt, a szövetség abban reménykedik, hogy a magyarok ellen legalább 37 ezer ember ott lesz a mintegy ötvenezres stadionban. Ehhez persze az Írországban élő magyarok is hozzájárulhatnak majd.