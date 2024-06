Akkor és most: már 12 évesen is együtt örült Csoboth és Szoboszlai - fotó

A skótok elleni meccsen együtt lehetett a pályán Szoboszlai Dominik és Csoboth Kevin, ami azért is érdekes, mert már gyerekként is együtt fociztak. Szoboszlai nevét kis túlzással már az egész világ ismeri, a jelenleg Újpesten focizó Csoboth Kevin viszont a válogatott keretébe egyelőre nem alapemberként került be, viszont a skótok elleni hőstettével máris egy ország kedvence lett a 100. percben lőtt góljával. Csoboth 10. alkalommal léphetett pályára a válogatottban, első gólját szerezte.

Szoboszlai Dominik és Csoboth Kevin vasárnap este

Fotó: AFP / AFP/AFP or licensors

A két magyar sztár természetesen nem most focizott először együtt, hanem az utánpótlás-válogatottakban is sokszor összefutottak, valamint a Főnix kölyökcsapatában is már együtt játszottak. Abból a korszakból került elő egy zseniális kép, ami a vasárnapi meccs után még értékesebb, a HírTV szúrta ki.