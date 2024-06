Pénteken a magyar női fociválogatott idegenben 2-1-re kikapott Svájctól. Akkor a világ legszexibb focistanőjének tartott Alisha Lehmann vezető góljára Zeller Dóra még tudott válaszolni, de a svájciak egy tizenegyesből három perccel később ismét előnybe kerültek és meg is nyerték a meccset. Svájc így három forduló után megőrizte a százszázalékos mérlegét, így látogatott kedden este az Új Hidegkuti Nándor Stadionba, a meccs előtt egy ponttal rendelkező magyar válogatott otthonába.

A svájci Alisha Lehmann (fehérben) pénteken gólt lőtt a magyar válogatott ellen a női labdarúgó Európa-bajnoki selejtező B ligájában, az Új Hidegkuti Nándor Stadionban viszont nem tudott betalálni

Fotó: MTI/Kovács Tamás

Alisha Lehmann ezúttal gól nélkül maradt, a magyar válogatott legyőzte Svájcot

A svájciak egyik legismertebb játékosa, az angol Aston Villa csapatában légióskodó Alisha Lehmann ezúttal nem tudott a csapata segítségére lenni: az első félidőben ugyan volt egy helyzete, de az kimaradt, a szünetben pedig lecserélték. A magyar együttes ezúttal is végig méltó ellenfele volt a tavalyi világbajnokságon nyolcaddöntős svájciaknak, az első félidőben kisebb fölényben is játszott, majd a kiegyenlítettebb második játékrészben meg is szerezte a vezetést:

a 73. percben egy svájci védelmi hiba után Pápai Emőke lőtt 20 méterről a jobb alsó sarokba, ez pedig – mint kiderült – a győzelmet jelentette. Utóbbihoz kellett, hogy a hosszabbítás végén egy tizenegyest még kihagytak a svájciak.

A magyarok a svájciak elleni két mérkőzést megelőzően 1-1-es döntetlent játszottak az azeriekkel Szegeden, majd Törökországban 2-1-es vereséget szenvedtek, így jelenleg egy-egy győzelemmel és döntetlennel, és két vereséggel, négy ponttal a harmadik helyen állnak a kvartettjükben. Szarvas Alexandra csapata legközelebb Azerbajdzsánban lép pályára, majd zárásként Törökországot fogadja júliusban.

Szabó Viktória (j) és a svájci Noemi Ivelj (k) a női labdarúgó Európa-bajnoki selejtező B ligájának 4. fordulójában, az 1. csoportban játszott Magyarország-Svájc mérkőzésen az Új Hidegkuti Nándor Stadionban 2024. június 4-én

Fotó: MTI/Kovács Tamás

Mivel a B ligában szerepel a csapat, a négyeséből nem tud közvetlenül kijutni a kontinensviadalra: a csoportküzdelmek után a négy csoportgyőztes és a két legjobb második keresztbe játszik ugyanezen liga két rosszabb másodikjával és négy harmadikjával. A továbbjutókra még egy párharc vár – immár a részvételért. Svájc ugyanakkor házigazdaként biztosan ott lesz a jövő évi Eb-n.