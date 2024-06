Hazaküldték? Nem küldték haza?

Így aztán péneken reggel értesültünk arról, hogy a magyar-skót meccs amúgy is gyenge bírója, az argentin Facundo Tello szolgálataira nem tartanak igényt. De itt jön a legérdekesebb rész. Rosetti-nagyfőnök elmondta, hogy az argentin sporttárs nem hibázott akkor, amikor a II. félidőben az Armstrong-Willi Orbán találkozáskor nem adott tizenegyest a skótoknak. Ugye ez volt az a szituáció, amikor a skót kapitány, Steve Clark tizenegyest reklamát. Itt tehát nem hibázott az argentin. De akkor miért kellett (volna) hazaküldeni? Csak nem azért, mert Varga Barnabás súlyos sérülése után nem ítélt tizenegyest a magyar csapatnak? Soha nem fogjuk megtudni.

Az argentin Facundo Tello. Először úgy volt, hogy hazaküldik. Majd kijelölték negyedik bírónak szombaton az olasz-svájci meccsen

Ámde itt van még egy érdekesség: pénteken reggel még azt írták, hogy a magyar-skót meccsről nemcsak az argentin bírót, hanem a VAR-buszban ülő videóbírót is hazaküldték Alejandro Hernandezt egészen pontosan. De ha a bírócsapat nem hibázott Orbán esetében (hiszen ezt mondta Rosetti), akkor mi lehetett a bűn? Tán mégis a Varga-féle sérülés előtti szituáció? Vagy Botka Endre lekönyöklése, ahol szintén a magyaroknak járt volna 11-es? Sosem tudjuk meg.

Hazaküldték, de maradhat

Voltak olyan találgatások, hogy a nagy hibák ellenére az argentin bíró mégis maradhat. (Nekik lett igazuk.) Az UEFA és a Conmebol (a délamerikai szövetség) látványos barátsága eredményezte, hogy az argentin bíró egyáltalán eljöhetett az Európa-bajnokságra.

A két szervezet még 2020-ban írt alá megállapodást, hogy egymás bíróit elküldik egy-egy nagy eseményre.

Így volt ez már a három éve is. 2021-en a szintén argentin Fernando Rapallini (két kollégája, Juan Pablo Belatti és Diego Bonfá társaságában) három mérkőzésen is vezethetett az Eb-n. Az UEFA is küldött bírókat a most zajló Copa Américára: az olasz Maurizio Mariani vezetőbírót, Daniele Bindoni és Alberto Tegoni partjelzőket¸ továbbá Marco di Bello és Alessandro Di Paolo videóbírókat.