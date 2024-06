"Amerika és Kansas City az új otthonom lett. Az elmúlt tíz évemet ebben az országban töltöttem, nagyon jól érzem magam, és nagyon boldog vagyok, hogy abban a megtiszteltetésben részesültem, hogy megkaptam az állampolgárságot" - idézi a 27 éves Sallói szavait a The Kansas City Star.

Sallói Dániel boldog Amerikában, élete hátralévő részét is ott szeretné leélni

Fotó: AFP

Sallói Dániel megkapta az amerikai állampolgárságot

Az immár magyar-amerikai kettős állampolgárságú sportoló 2014-ben, középiskolás korában érkezett az Egyesült Államokba, két évvel később igazolt az SKC-hoz, amelynek felnőtt csapatában 2017-ben mutatkozott be. Azóta 232 mérkőzésen 59 gólt szerzett. A zöldkártyáját 2019-ben kapta meg, öt év után folyamodhatott az állampolgárságért, majd áteshetett a honosítási eljáráson - írja az MTI.

A szombati ünnepségen elmondta, hogy csapattársai is segítettek neki az állampolgársági vizsgára való felkészülésben. Hozzátette, a családtagjai számára is nagy segítség, hogy már van amerikai állampolgársága is, hiszen így a zöldkártyáknak köszönhetően többször látogathatják meg.

Szeretik azt, akivé itt, Amerikában váltam. Életem hátralévő részét valószínűleg itt szeretném leélni

- szögezte le.

Az SKC szombaton hazai pályán 2-0-ra győzött az Austin FC ellen, de Sallói - aki Újpesten nevelkedett, majd megfordult Gyirmóton is - bokasérülés miatt nem lépett pályára. Ez volt sorozatban a negyedik meccs, amit ki kellett hagynia.

Az Európa-bajnokságról visszatért Gazdag Dániel a 62. percben állt be a Philadelphia Union együttesébe, amely 4-2-ra kikapott a CF Montreal otthonában. A Philadelphia a keleti főcsoport tabellájának 12. helyén áll, az SKC pedig 13. a nyugati főcsoportban.