Megkezdte az Európa-bajnokság előtti felkészülését a 2021-es Eb-n döntős angol labdarúgó-válogatott is, amely hétfőn a Newcastle United stadionjában, a St. James’ Parkban fogadta a magyarokkal azonos Nemzetek Ligája csoportban szereplő bosnyák válogatottat. Az Eb-n a végső győzelemre is esélyesnek tartott angolok keretéből ezúttal kimaradt az újdonsült BL-győztes sztárfocista, Jude Bellingham, aki majd csak június 8-án csatlakozik a válogatotthoz.

Harry Kane, Declan Rice, Jack Grealish és James Maddison is csak a kispadon kezdett

Gareth Southgate szövetségi kapitány még nem szűkítette 33 fős keretét, vagyis ennek is betudható, hogy Anglia meglehetősen felforgatott kezdővel lépett pályára – Harry Kane, Jack Grealish, Declan Rice is csak csere volt – többen is lehetőséget kaptak a bizonyításra.

Érdekesség, hogy 30 év után először fordult elő, hogy az angol válogatott kezdőjébe nem került be egyetlen olyan játékos sem, aki az Arsenal, a Manchester City, a Manchester United, vagy a Tottenham csapatában játszik.



Ahogy az várható volt, angol fölénnyel indult a meccs, de igazán komoly helyzetet nem tudott kialakítani a házigazda a rendkívül stabilan védekező bosnyák csapat ellen, amely az Eb-selejtezőben csúnyán leszerepelt, még Luxemburg is megelőzte. Szintén beszédes statisztika, hogy már közel egy éve nem szerzett angol játékos akcióból gólt az első félidőben.

Alexander-Arnold és Kane is betalált a hajrában, könnyed sikerrel hangoltak az Eb-re az angolok

A cserék döntöttek, a fordulás után hengerelt Anglia

Az 59. percben aztán Cole Palmer tizenegyesével megszerezte a vezetést Anglia. A gól után gyakorlatilag a fél csapatát lecserélte Southgate, majd az angolok fokozták a tempót és a hajrában Trent Alexander-Arnold, valamint Harry Kane góljaival magabiztossá tették a győzelmet. Szoboszlai Dominik liverpooli csapattársa az Egyesült Államok és Málta után harmadszor talált be a válogatottban, míg a Bayern München támadója 63. alkalommal volt eredményes.

Az angolok sorrendben a szerbekkel (június 16.), a dánokkal (június 20.), valamint a szlovénokkal (június 25.) találkoznak a jövő pénteken rajtoló németországi kontinenstorna C csoportjában.

