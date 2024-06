Kedden a naptárak június 25-ét mutattak.

1982. június 25-én, tehát napra pontosan 42 évvel ezelőtt a spanyolországi Gijónban lépett pályára az NSZK és Ausztria csapata a spanyolországi labdarúgó-világbajnoságon. A németek 1-0-ra nyertek egy olyan meccsen, amelyen ez az eredmény mind a két csapat továbbjutását és a csoportban nagy rivális Algéria kipörgetését jelentette. Az 1-0 meg is született egy végtelenül undorító bundameccsen.

Az egyik spanyol lap másnap azt írta: a két csapat futballgyilkosságot követett el, ezért a mérkőzés tudósítását nem a sportoldalon, hanem a bűnügyi rovatban lehetett olvasni.

A nyugatnémetek és az osztrákok kéz a kézben mentek tovább, Algéria kiesett.

Ha valakinek a szerda esti Anglia-Szlovénia mérkőzés 0-0-s végeredménye után a gijóni focigyilkosság jutott az eszébe, az nem gondolkodik rosszul. Amit a két csapat - de főleg Anglia - elővezetett az egyszerűen a játék megcsúfolása volt. Ebben az egészben nekünk, magyaroknak is volt egy kis érintettségünk, mert Anglia győzelme esetén a magyar válogatott már ott lenne a legjobb 16 között. Így nincs. De ha nem is lenne ez az érintettség, akkor is fel kellene emelnünk a szavunkat azért, amit ettől a két csapattól láttunk.

Jude Bellingham szégyelli magát?

Fotó: Anadolu via AFP / Anadolu via AFP/2024 Anadolu

A szlovénokat persze nehéz lenne most ütni, nekik a 0-0 tökéletesen megfelelt, mert 3 ponttal (3 döntetlennel) és 0-s gólkülönbséggel nem lehet kiesni ezen az Eb-n. Hogy Anglia mit csinált, mire gondolt, mit játszott? Egyszerűen megfejthetetlen.

Az ember, ha már egy ilyen meccset néz, óhatatlan, hogy magyarázatot keres - vagy összeesküvés elméleteket gyárt. Utóbbi távol álljon tőlem, de azért mégsem vagyok képes egy kézlegyintéssel elintézni ezt az egészet. Nem, ezzel nem azt akarom mondani, hogy Angliát megkérték, játsszon le egy kényelmes ikszet, hogy Szlovénia ne essen ki. Csak azt, hogy ismerve a nemzetközi focivilág összes mocskosságát, a sportágat körbevevő korrupciót, a becstelenségeket, itt már tényleg szinte minden ilyen gondolat felüti a fejét.

Egyszerűen felfoghatatlan, hogy egy olyan csapat, mint Anglia (a legutóbbi Eb ezüstérmese) hogyan képes ilyen alibi játékra?

Minden megváltozott volna, ha az angol-szlovén meccsel párhuzamosan zajló dán-szerb (0-0) ütközeten a dánok lőnek egy gólt. Az sem volt jó meccs, de ott legalább akadtak focira emlékeztető momentumok. Az is jó kérdés persze, hogy a szerb csapat mit akart azzal a 0-0-s eredménnyel, ami végül az ő kiesésüket okozta. Megfejthetetlen dolgok ezek.