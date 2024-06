Az Európa-bajnokság hamarosan kezdődik, és hangolódnak az angol szurkolók is. Az angol sajtót most éppen az a hír járja be, hogy a Szerbia elleni, első csoportmeccsük a gelsenkircheni VELTINS Arénában lesz, aminek a "sörvezetékéről" is híres.

A Sun és a Daily Mail is azt emeli ki, hogy Gelsenkirchenben, a Schalke otthonában olyan sörvezeték van a stadion köré építve, ami teljesen egyedülálló. A cikk szerint a legtöbb stadionba hordókban érkezik a sör, de az ArenaAufSchalke esetében ez csővezetéken van megoldva. A stadiont egy öt kilométer hosszú csővezeték köti össze a hűtő és tárolóhelyiséggel, így mindenki elégedett lehet a stadionbeli kiszolgálással. A dolog persze nem véletlen, hiszen a 2001-ben átadott stadionban 60 ezernél is több néző fér el, és rendszerint nem sok szék marad üresen. A csővezeték viszont csak egy irányba képes szállítani a sört, ezért a koronavírus-járvány idején adódott egy kis gond, ugyanis 8 ezer liter sört kellett lecsapolni a vezetékekből, amit aztán a gyártónak kellett visszaszállítania. Gelsenkirchen és a sör elválaszthatatlan egymástól

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/picture alliance / firo Sportphoto A Sun szerint úgy készülnek, hogy június 16-án, a szerbek elleni meccsen 50 ezer liternél is több sört fognak majd eladni. A stadion kialakítása teljesen egyedi, ezért megoldható, hogy az épület alatti katakombákban 52 ezer liter sört is tudjanak tárolni. „A sör közvetlenül az aréna alatti négy katakombából érkezik, ahol speciális hűtőközpont van kialakítva. A sör innen a központ csővezetéken érkezik a dokkoló pontokhoz, majd a sörcsapokba és a szurkolók poharaiba. Annak érdekében, hogy a legtávolabbi ponton is hűvös és tökéletes sör érkezzen a csapokból, speciális szigetelés védi a csöveket és természetesen folyamatosan ellenőrzik a csövek állapotát” – olvasható a klub hivatalos oldalán. A szurkolóknak ez azért is jó hír, mert a legközelebbi söröző igen messze van, ugyanakkor annak is örülhetnek az angolok, hogy a korsó sör csak 5 euróba kerül. A németek 500 ezer brit szurkolót várnak az Eb-re, de ez akár 800 ezer is lehet. A hatóságok egyébként már figyelmeztették az angolokat, hogy a európai sör erősebb lehet az angoloknál megszokottnál, és ittasan könnyen lehet, hogy nem engedik be őket a stadionokba.