De nemcsak a Real készül saját rekordjai tovább javítására, hanem vezetőedzője, Carlo Ancelotti is. A 64 éves mester eddig négyszer hódította el a Bajnokok Ligája serlegét - kétszer-kétszer a Reallal és a Milannal -, amivel csúcstartó, ahogyan a hatodik döntőjével is. Az olasz szakember 203 BL-meccsével is rekorder, csak a kieséses szakaszt illetően viszont éppen a döntőben előzi majd meg Josep Guardiolát a 82. találkozójával.

Toni Kroos az utolsó meccsét játssza a Real Madridban

Fotó: AFP

Ancelotti még nem tervezi a visszavonulását, viszont egyik kulcsjátékosa, Toni Kroos bejelentette, hogy az idény után felhagy a profi futballal. Ez akár az egész csapatnak plusz motivációt jelenthet, hogy utolsó klubmérkőzésén - utána még a nyári Európa-bajnokságon játszik - társai hozzásegítsék a szép búcsúhoz, ugyanis a német válogatott futballista ötödször érhet a csúcsra a Real színeiben, míg korábban egyszer a Bayern Münchennel is diadalmaskodott, igaz akkor a fináléban sérülés miatt nem játszott. A királyi gárda horvát válogatott játékmestere, Luka Modric szintén hatodik aranyérmére hajt, de ő az előző öt mindegyikét a spanyol együttesben ünnepelte.