A holland Danny Makkelie fújta a sípot az Európa-bajnokságon szereplő magyar labdarúgó-válogatott szerdai csoportmérkőzésén, amelyen a házigazda németek voltak az ellenfelek Stuttgartban. A 41 éves játékvezető rengeteg kritikát kapott a találkozó után, ugyanis Németország első gólja előtt nem fújta le Ilkay Gündogan szabálytalanságát a magyar válogatott védőjével, Willi Orbánnal szemben. A végül 2-0-s német győzelemmel záruló Eb-összecsapásnak ráadásul a hajrájában is volt egy vitatott ítélete Makkeliének: a hazai tizenhatoson belül Emre Can kezéhez ért a labda, de végül nem kapott büntetőt Marco Rossi szövetségi kapitány együttese. A mérkőzést követően a német focisták, köztük Ilkay Gündogan, Niclas Füllkrug, valamint a korábbi világbajnok Bastian Schweinsteiger is egyetértett a bírói döntéssel, a magyar válogatott játékosai azonban teljesen értetlenül álltak az ítélet előtt.

Danny Makkelie holland bíró meccset befolyásoló ítélete nagy felháborodást okozott a magyar válogatott németek elleni Eb-csoportmérkőzése után

Fotó: MARIJAN MURAT / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Az UEFA pénteken délután elkezdte kihirdetni az Európa-bajnoki csoportkör harmadik fordulójának játékvezetői listáját, amelyből

egyelőre az látszik, hogy Danny Makkelie nem kapott mérkőzést.

Ez ugyanakkor nem feltétlenül jelenti azt, hogy az utolsó csoportmeccsek egyikét, vagy az egyenes kieséses szakaszban megrendezett találkozók közül néhányat nem vezet majd a holland bíró.

Megvan a magyar válogatott utolsó Eb-csoportmeccsének bírója

Az is eldőlt, hogy ki vezeti a Magyarország és Skócia közötti, vasárnap este 21 órakor kezdődő, stuttgarti összecsapást:

a korábban a török-georgiai meccset vezető, 42 éves, argentin Facundo Tello fújja majd a sípot a sorsdöntő találkozón,

míg az azzal egy időben megrendezésre kerülő német-svájci meccset Daniele Orsato vezeti.

A magyar válogatott 0 ponttal várja a skótok elleni Eb-meccset, ám egy győzelemmel (a többi csoport végeredményétől is függően) még lenne esély Szoboszlai Dominikék nyolcaddöntőbe jutására.

