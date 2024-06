Az első félidő legnagyobb lehetősége Karim Adeyemi előtt adódott, de nem tudta becsapni Thibaut Courtois-t

Fotó: AFP

A Real Madrid feltámadt a BL-döntő második félidejében

A szünet után nem sokkal, egy perc alatt két olyan lehetősége volt a madridi csapatnak, mint az első félidőben egy sem: Toni Kroos tizenhatos bal sarkától elvégzett szabadrúgását Kobel ütötte ki bravúrral, majd a szöglet után Dani Carvajal fejelt alig fölé. Az 57. percben is a spanyol jobbhátvéd előtt adódott helyzet, de a kapáslövése a svájci kapusnál kötött ki. A Dortmund első próbálkozására a térfélcsere után a 63. percig kellett várni, ekkor egy bal oldali beadás után Füllkrug csukafejesét ütötte ki Courtois. A félidő közepéhez érve Vinícius Júnior veszélyeztetett kétszer is, második alkalommal a beívelése centikkel ment el Jude Bellingham feje és a kapufa mellett is. Az első cserére a 72. percig kellett várni: az utolsó BVB-meccsét játszó

Marco Reus Karim Adeyemit váltotta. A világ egyik legpechesebb focistája ezúttal sem hozott szerencsét, hiszen szinte rögtön ezután megszerezte a vezetést a Real Madrid: Kroos szögletét a mindössze 173 cm magas Carvajal fejelte a kapuba.

Dani Carvajal fejesével szerzett vezetést a Real Madrid

Fotó: Adrian DENNIS / AFP

Néhány perccel később a meccset is lezárhatta volna a spanyol klub, ám Belingham helyzeténél Schlotterbeck bravúrral mentett, majd Kroos újabb szabadrúgásánál, Camavinga lövésénél és Nacho fejesénél is Kobel tartotta mérkőzésben a Dortmundot. Edin Terzic cserékkel próbált frissíteni a csapatán, de

a 83. percben végleg eldőlt a találkozó: Ian Maatsen nagy hibája után Vinícius Júniorhoz került a labda, majd ugyan nem találta el igazán jól azt, így is a hálóba tudott lőni.

Ancelotti a hajrában lecserélte többek között az exdortmundi Bellinghamet és a visszavonuló Kroost is hatalmas vastaps közepette, a BVB-szurkolók pedig a szépítésnek sem örülhettek igazán, Füllkrug fejesgólja ugyanis lesről született a 88. percben. A Wembley-ben tehát 11 év után ismét szomorkodhatott a Dortmund a BL-döntő végén, míg a Real Madrid az elmúlt 11 BL-kiírásból hatodszor is magasba emelhette a trófeát.

A Real Madrid a 18. BEK/BL-döntőjéből ezzel a 15.-et is megnyerte, ráadásul 1981 óta mind a kilenc fináléjában győzni tudott.

Carlo Ancelotti az első vezetőedző lett, aki 6 BEK/BL-döntőben szerepelt, és immáron 5 trófeával csúcstartó a menedzserek között.

A Real-legenda Paco Gento mellett pedig immáron Toni Kroos, Luka Modric, Dani Carvajal és Nacho Fernández is hatszor nyerte meg a legrangosabb európai kupasorozatot.

2023-2024-es Bajnokok Ligája, döntő:

Borussia Dortmund (német) – Real Madrid (spanyol) 0-2 (0-0)

gól: Carvajal (74.), Vinícius Jr. (83.)

