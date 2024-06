A londoni BL-döntőig vezető úton a Real Madrid az Union Berlint, az RB Leipziget és a Bayern Münchent is kiejtette, a Wembley-ben pedig egy negyedik német csapat, a Borussia Dortmund várt rá. A spanyol bajnok bombaformában érkezett Angliába, Toni Kroos búcsúmeccsére, amely előtt Carlo Ancelotti vezetőedző azzal borzolta a kedélyeket, hogy a BL-szezonban eddig még egyszer sem védő Thibaut Courtois-t állította a kapuba. Annak ellenére, hogy Andrij Lunyin szenzációsan védett az egész idényben, és nagy szerepe volt abban, hogy többek között a címvédő Manchester City ellen is továbbjutva a fináléba kerüljön a madridi csapat. Ám szombaton este is kiderült, hogy Ancelotti nem véletlenül a világ egyik legsikeresebb edzője, Courtois ugyanis több bravúrt is bemutatott, és annak ellenére nem kapott gólt a meccsen, hogy a Dortmund szinte egykapuzott az első félidőben. A BVB első félidőben elért 1,68-as xG-mutatója a legmagasabb, amelyet egy BL-döntő első félidejében valaha mértek, amióta létezik ilyen statisztika. A Real eközben 0,08-nál maradt. Ám a szünetben mégis 0-0 volt az állás.

Fotó: AFP

Az első 45 percben, Lenny Kravitz felvezető show-ja után más érdekesség is akadt, hiszen már a mérkőzés első percében több szurkoló is berohant a pályára, akiket nagyon nehezen, részben Marcel Sabitzer segítségével lehetett csak letessékelni a pályáról. Majd a dortmundi helyzetek között

Vinícius Júnior vesztette el a fejét, és csúszott rá teljesen feleslegesen és csúnyán Gregor Kobel lábára a 35. percben, ám a brazil támadó megúszta piros lap nélkül az esetet.

Ennek aztán később nagy jelentősége volt, ezt követően ugyanis a szimulálásaival két sárga lapot is kierőszakolt a reklamáló dortmundiak számára Slavko Vincic szlovén játékvezetőtől, a fordulás után pedig Vinícius nagy szerepet játszott a Real feltámadásában is.

Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

A második játékrészben ugyanis teljesen megváltozott a játék képe, ekkor már Kobel kapujánál voltak inkább helyzetek, és a 74. percben át is szakadt a gát: Toni Kroos szögletét a mindössze 173 cm magas Carvajal fejelte a kapuba. Ez alig egy perccel azután történt, hogy csereként pályára lépett az utolsó BVB-meccsén játszó Marco Reus, a világ egyik legpechesebb focistája... A gól még jobban összezavarta a Dortmundot, és szinte percenként jöttek az újabb Real-lövések, amelyeknél Kobel bravúrt bravúrra halmozott. Ám a 83. percben ő is tehetetlen volt: Ian Maatsen hibája után

Vinícius Júniorhoz került a labda, aki ugyan nem találta el igazán jól azt, így is a hálóba tudott lőni, és eldöntötte a meccset.

Niclas Füllkrug még egy lesgólig ugyan eljutott, de a hajrá inkább Kroos búcsújáról és a hazai pályán játszó Bellingham megtapsoltatásáról szólt. Az ellenfelét a hajrára ismét felőrölő Real Madrid az elmúlt 11 BL-kiírásból hatodszor, az eddigi 18 BEK/BL-döntőjéből a 15-ödször diadalmaskodott, ráadásul 1981 óta mind a kilenc fináléjában győzni tudott. Ugyanakkor a Real Madrid a 15 közül most először tudta veretlenül megnyerni a BEK-et/BL-t, azaz még Puskás Ferencék idejében sem volt képes erre a csapat.