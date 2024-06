A londoni BL-döntő szurkolói botránnyal kezdődő első félidejében a német Borussia Dortmund dominált, de gól ekkor nem született. A második játékrészben aztán magára talált a spanyol bajnok Real Madrid, és előbb a 74. percben a mindössze 173 cm magas Dani Carvajal fejelt a kapuba, majd a 83. percben Ian Maatsen nagy hibája után Vinícius Júnior döntötte el a találkozót.

A Real Madrid 2-0-ra nyerte a Borussia Dortmund elleni BL-döntőt

Fotó: Ben Stansall / AFP

A Dortmund a harmadik Bajnokok Ligája-döntőjén másodszorra hagyta el vesztesként a pályát, a legutóbbihoz hasonlóan ismét a Wembley-ben. A Real Madrid ugyanakkor az elmúlt 11 BL-kiírásból hatodszor is magasba emelhette a trófeát, ráadásul a 18. BEK/BL-döntőjéből a 15.-et is megnyerte, és 1981 óta mind a kilenc fináléjában győzni tudott. A Realt irányító Carlo Ancelotti az első vezetőedző lett, aki 6 BEK/BL-döntőben szerepelt, és immáron 5 trófeával csúcstartó a menedzserek között. A Real-legenda Paco Gento mellett pedig immáron Luka Modric, Dani Carvajal, Nacho Fernández és a visszavonuló Toni Kroos is hatszor nyerte meg a legrangosabb európai kupasorozatot – Marco Reus pedig trófea nélkül búcsúzott el a Dortmundtól.

