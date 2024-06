Máris megvan az Eb-re készülő magyar válogatott focista új csapata?

Az angol labdarúgó-bajnokságban szereplő Wolverhampton Wanderers a hivatalos közösségi-oldalán szerdán tudatta, hogy a magyar válogatottal jelenleg a jövő pénteken kezdődő Európa-bajnokságra készülő Bolla Bendegúz távozik a klubtól. Ám úgy tűnik, a 24 éves játékos nem sokáig fog csapat nélkül maradni, ugyanis a Nemzeti Sport értesülései szerint elképzelhető, hogy Bolla az osztrák Rapid Wienben folytatja a pályafutását. A lap úgy tudja, Bolla a napokban kimenőt kapott a válogatottól, a szabadnapját pedig arra használja ki, hogy orvosi vizsgálatra utazzon leendő klubjához, amelynél a tervek szerint vasárnapig be is jelenthetik a szerződtetését.

Bolla Bendegúz öt meccsen lépett pályára az Eb-selejtező sorozatban

Fotó: Csudai Sándor - Origo

A legutóbb 2008-ban bajnoki címet ünneplő bécsi csapat már pár éve is szerette volna leigazolni a 16-szoros magyar válogatott focistát, de akkor nem járt sikerrel. A Radid Wien története során eddig 32 alkalommal nyerte meg az osztrák bajnokságot.

Azonban az sincs kizárva, hogy a székesfehérvári születésű játékos marad a svájci Servette csapatánál, ahol legutóbb kölcsönben szerepelt. A svájci élvonalban az elmúlt három évben összesen 93 meccsen 11 gólt lőtt és 11 gólpasszt osztott ki, az idei szezonban Svájci Kupát nyert a magyar szélső. A Transfermarkt kétmillió euróra becsüli a jelenlegi piaci értékét.

A Marco Rossi Európa-bajnokságra készülő magyar válogatott keretébe is helyet kapó Bolla az elmúlt három szezont a svájci bajnokságban töltötte. 93 meccsen 11 gól és 11 gólpassz fűződik a nevéhez. A magyar válogatottban 2021 júniusában mutatkozott be. Az olasz szakember nevezte is a részben hazai rendezésű Európa-bajnoki keretbe, azonban egyik találkozón sem lépett pályára a három évvel ezelőtti kontinenstornán.