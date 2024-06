Elküldte az angol csapat az Eb-re készülő magyar válogatott focistát

A székesfehérvári születésű focista 2021 nyarán igazolt az angol bajnokságban szereplő klubhoz, de a Premier League-ben sosem lépett pályára. A Farkasok még azon a nyáron kölcsönadták Bollát a svájci Grasshoppersnek, ahol két szezont húzott le, tavaly nyáron pedig a szintén a svájci bajnokságban szereplő Servette együttesének adták kölcsön, amellyel az idei szezonban Svájci Kupát nyert a magyar szélső.

A Premier League-ben szereplő Wolverhampton Wanderers szerdán délután aztán a közösségi oldalára tett ki egy kétsoros üzenetet, amelyben sok sikert kívánnak Bolla Bendegúznak, az üzenetben pedig hangsúlyozzák, hogy a magyar válogatott focista távozik a klubtól.

Bolla Bendegúz öt meccsen lépett pályára az Eb-selejtező sorozatban

Fotó: Csudai Sándor - Origo

A Wolverhampton Wanderers honlapján nem írnak Bolla távozásáról, akinek egyébként 2026 nyaráig van szerződése, de mivel bejelentették a távozását, így a felek minden bizonnyal szerződést bontottak.

A Marco Rossi Európa-bajnokságra készülő magyar válogatott keretébe is helyet kapó Bolla az elmúlt három szezont a svájci bajnokságban töltötte. 93 meccsen 11 gól és 11 gólpassz fűződik a nevéhez. A magyar válogatottban 2021 júniusában mutatkozott be. Az olasz szakember nevezte is a részben hazai rendezésű Európa-bajnoki keretbe, azonban egyik találkozón sem lépett pályára a három évvel ezelőtti kontinenstornán.