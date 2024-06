A világ egyik leggazdagabb futballklubja az előző idényben borzalmasan szerepelt, pocsék teljesítménye miatt lemaradt az európai kupaindulásról. A megmentőnek érkezett Mauricio Pochettinóval sem javult a helyzet, a Chelsea a 2023/2024-es szezonban is nagy csalódást okozott, az argentin sztáredzőt az idény végén ki is rúgta a vezetőség. A londoni csapat amerikai tulajdonosa hiába költött milliárdokat futballistákra, a klubnak ezúttal sem volt esélye bejutnia a Bajnokok Ligájába, ráadásul az Európa-ligáról is lemaradt. A 2021-ben még BL-győztes együttes ma már csak árnyéka egykori önmagának, de a klubnál abban reménykednek, hogy Pep Guardiola egykori tanítványa talán majd csodát tesz a nehéz helyzetben lévő csapattal.

A Chelsea 2021-ben a Thomas Tuchel, Lőw Zsolt edzőpáros irányításával Bajnokok Ligája-győztes lett, ám azóta minden alaposan felfordult a klub háza táján. Roman Abramovics elnöksége idején története legsikeresebb korszakát élte a londoni klub, az orosz üzletember 19 évig tartó regnálása alatt 21 trófeát gyűjtött be az együttes, amely rendszeres résztvevője és esélyese volt a BL-nek - a legrangosabb európai kupasorozatot kétszer nyerte meg ez idő alatt. Abramovicsnak azonban az ukrajnai háború kitörése után, 2022 márciusában kényszerűségből meg kellett válnia a klubtól, amely az amerikai Todd Boehly vezette befektetői csoport tulajdonába került. Innentől kezdve került lejtmenetbe a csapat, a Chelsea borzalmas helyzete pedig azóta sem változott. Todd Boehly őrült költekezésének egyelőre nincs eredménye

Fotó: AFP (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP) Eredménytelenség, bukott sztáredző - fokozódott a Chelsea borzalmas helyzete Hatalomátvétele óta az 50 éves üzletember már 1 milliárd eurónál is több pénzt költött sztárfocistákra, a Chelsea azonban borzalmasan szerepel azóta, a londoni klub meg sem tudja közelíteni egykori sikereit. A világ egyik leggazdagabb csapatánál az előző idényben három edző is megbukott, Tuchelék kirúgása után a szinte teljesen ismeretlen Graham Potter, valamint a klublegenda Frank Lampard sem tudott csodát tenni, a Chelsea pedig csak a Premier League 12. helyén végzett és lemaradt az európai kupaindulásról. A 2023/2024-es idényre a Tottenham Hotspur és a Paris Saint-Germain korábbi edzőjét, Mauricio Pochettinót ültették le a kispadra Boehly-ék, de az argentin trénerrel sem történt meg a nagy feltámadás. Az amerikai tulajdonos továbbra is hajmeresztő összegeket költött új játékosokra, ám nem sikerült egységes csapatot építeni a nemrég véget ért szezonban sem. Az előző idény hatalmas kudarcához képest azért történt némi előrelépés, de ez még egyáltalán nem az, amit a szurkolók várnak a nagy múltú klubtól. A Chelsea a Premier League-ben a hatodik helyen zárt, az FA-kupában az elődöntőig jutott, a Ligakupában pedig döntőt játszhatott, a Wembley Stadionban rendezett fináléban azonban hosszabbítás után kikapott a Liverpooltól.

Az angol Ligakupa döntőjében a Liverpool nyert, a Chelsea ezt a szezont is trófea nélkül zárta

Fotó: AFP (Photo by Glyn KIRK / AFP) Az angol sztárcsapat szurkolói a sok nehézség mellett Cole Palmer remek teljesítményének azért örülhettek, a Manchester Citytől igazolt 22 éves támadó középpályás nagyszerűen futballozott, a PL-ben 22 gólt szerzett, amivel Erling Haaland mögött végzett a góllövőlistán. A londoni klub azonban ezúttal is trófea nélkül zárta az idényt, májusban a vezetőség menesztette Pochettinót, akinek így csupán egyetlen szezon jutott a kispadon. Az argentin edzővel kiszámíthatatlan teljesítményt nyújtott az együttes, amely a bajnokság hajrájában ugyan összekapta magát - az utolsó öt meccsét mind megnyerte -, ám így is 11 alkalommal kapott ki a Premier League-ben, a legsúlyosabb veresége az Arsenal elleni 5-0-s kiütés volt. Cole Palmer volt a Chelsea legjobbja a 2023/2024-es szezonban

Fotó: AFP (Photo by Glyn KIRK / AFP) Primitív edzések, hatalmas káosz a Chelsea-nél Pochettino kirúgása után a Chelsea játékosai közül néhányan, természetesen névtelenül, kemény kritikát fogalmaztak meg a tréner módszereit illetően. A futballisták azzal vádolták meg egykori edzőjüket, hogy túlterhelte őket, és azt is állították, hogy túlzottan nagy intenzitásúak voltak a futóedzések. A sérülésekből visszatérő játékosokat Pochettino állítólag azonnal a legnagyobb terhelés alá vetette, ezért újra kidőltek a sorból. A hírek szerint egyes játékosok taktikailag primitívnek tartották az argentin szakember edzéseit, ugyanakkor arra is fény derült, hogy a klubvezetés február óta egyáltalán nem tárgyalt az edzővel. Nem javult a Chelsea borzalmas helyzete, Mauricio Pochettino is megbukott

Fotó: AFP (Photo by Darren Staples / AFP) Magányosnak éreztük magunkat. Egyedül voltunk ott a meccs után. Két órát ültünk egyedül az edzői szobában. A meccs után csak néztük egymást. Szomorúbbak voltunk. Igazságtalan helyzet volt, amibe kerültünk. Ez egy olyan helyzet volt, amit nem érdemeltünk meg, de az eredmény nagyon nehéz helyzetbe hozott minket" - mondta Pochettino a Wolverhampton elleni 4-2-es vereséget követően, amelynek köszönhetően február elején a tabella 11. helyére csúszott vissza a Chelsea. A csapat körüli káoszt jól szemlélteti, hogy a csapatkapitány, Thiago Silva felesége a közösségi médiában egy olyan kommentet engedett meg magának, amiben gyakorlatilag távozásra szólította fel az argentin edzőt. Itt az ideje váltani. Ha sokáig vársz, már késő lesz" - üzente februárban a Chelsea edzőjének a brazil sztár neje, Belle Silva, aki aztán kínos magyarázkodásba kezdve kért elnézést. Pochettino később azt mondta, jó viszonyban van Thiago Silvával, és a brazil játékossal megbeszélték a dolgot. A 39 éves klasszis végül a szezon végén bejelentette a távozását, de búcsúzóul még alaposan odaszúrt egyet a csapattársainak, ami szintén jól pédázza, milyen borzalmas állapotok uralkodnak a néhány éve még BL-győztes klubnál.

A Chelsea BL-győztes focistája, Thiago Silva nem kímélte a csapattársait

Fotó: AFP (Photo by Glyn KIRK / AFP) Ha valahol máshol nyújtottuk volna ezt a teljesítményt, már kövekkel dobáltak volna meg minket. Brazíliában ez megtörtént volna. Szóval ezeknek a srácoknak meg kell érteniük, hogy a Chelsea-nek mindig a legmagasabb szinten, érmekért kell harcolnia. A csapat érdekében egyes játékosoknak kicsit vissza kellene venniük az egójukból. Viszont ha ez nem sikerül, a mostani helyzet sajnos aligha fog változni" - üzente a Chelsea focistáinak Thiago Silva. Újabb kínos kudarc: a Bajnokok Ligájáról és az Európa-ligáról is lemaradt a Chelsea A bajnokság végén aratott zsinórban öt győzelmének köszönhetően a Chelsea a hatodik helyen zárt a PL-ben, amely alapjáraton Európa-liga indulást ér, ám a Manchester United az idény utolsó meccsén olyat tett, amivel nagy pofont adott a londoniaknak. Erik ten Hag együttese az FA-kupa döntőjében meglepetésre 2-1-re legyőzte a Manchester Cityt, kupagyőzelmének köszönhetően pedig indulhat az El-ben, a Chelsea viszont nem. Hiába lett a United csak 8. a tabellán, az FA-kupa-diadal révén Európa-liga-résztvevő, míg a Chelsea átkerül az Európa Konferencia-ligába. Angol sajtóhírek szerint a csapat visszaléphet a kupaindulástól, mert az UEFA szigorú pénzügyi fair play szabályait nem biztos, hogy képes teljesíteni, így kétévre eltilthatják az európai kupákban való részvételtől. Az európai pénzügyi fair play szabályai jelentősen különböznek az Angliában érvényes szabályozástól, ezért a klubnak nem érné meg kockáztatni, hiszen az EKL-ben jóval alacsonyabb bevételre tehet szert. Az AC Milannal is történt már hasonló korábban, az olaszok a 2019/2020-as idényben az Európa-liga-szereplésről mondtak le. A Chelsea-nek tehát mérlegelnie kell. Megéri elindulni a Konferencia-ligában és megkockáztatni a kétéves eltiltást? Nem lenne jobb inkább várni, hogy a klub jobb helyzetbe kerüljön, később egy nívósabb kupasorozatban induljon és ne fenyegesse az eltiltás veszélye? A BL és az El esetében nem lenne kérdés a részvétel, de az EKL-szereplés már vitára adhat okot" - mondta egy podcast-műsorban a klubhoz közel álló szakíró, Matt Law.

A Chelsea focistái számára sem biztos, hogy túl vonzó lenne a Konferencia-liga

Fotó: AFP (Photo by Glyn KIRK / AFP) Pep Guardiola tanítványa menti meg a borzalmas helyzetben lévő Chelsea-t? Az már biztos, hogy a Chelsea a következő idényt is új edzővel kezdi meg. Egyelőre hivatalos bejelentés még nem történt, de nagy a valószínűsége annak, hogy az olasz Enzo Maresca lesz a befutó, a hírt a brit sajtóban már kész tényként kezelik. A 44 éves szakember játékosként többek között a Juventusban, a Fiorentinában, a Sevillában, és az Olimpiakoszban is megfordult, Carlo Ancelotti és Marcello Lippi is voltak az edzői annak idején. Marescának edzőként szép jövőt jósolnak, jó ajánlólevél lehet számára, hogy a PL-ből tavaly kiesett Leicester City együttesét azonnal visszajuttatta az élvonalba. Az olasz tréner játékfilozófiája elsősorban a labdabirtokláson és a pozíciós játékon alapszik, ami nem véletlen, mert a 2022/2023-as idényben Pep Guardiola másodedzőjeként dolgozott a Manchester Citynél, így ő is részese volt a triplázásnak. Why have Chelsea picked Enzo Maresca? 💭👇 pic.twitter.com/q3Ggu05nW4 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 31, 2024 A SkySports beszámolója szerint a Chelsea vezérkarát valósággal lenyűgözte Maresca idei szezonban végzett munkája, hiszen a Premier League 2016-os bajnokát magabiztosan juttatta vissza az élvonalba, a másodosztályt megnyerő együttes az idei szezonban 53 meccsen 36-szor győzött, 4 döntetlen mellett 13-szor kapott ki. Marescának már megvannak a konkrét elképzelései a csapatot és a nyári átigazolásokat illetően, az olasz edzőnek mindenképpen szüksége van egy kapusra, egy belső védőre, egy balhátvédre, valamint egy gólerős befejező csatárra. Utóbbi posztra a Napoli nigériai támadója, Victor Osimhen az első számú kiszemelt, a 25 éves futballista több mint 110 millió euróba kerülhet majd. Todd Boehly-ék valószínűleg idén nyáron is folytatják az őrült költekezést, ám a Chelsea-nek június 30-áig megoldást kell találnia arra, hogy megfeleljen a Premier League profit- és fenntarthatósági szabályainak. Ezt nagyrészt futballisták eladásával tudja megtenni, így elképzelhető, hogy a játékoskeret nagy átalakuláson megy át a következő hónapokban.

Victor Osimhen nyáron a Chelsea-hez igazolhat

Victor Osimhen nyáron a Chelsea-hez igazolhat

Fotó: NurPhoto via AFP/Giuseppe Maffia/NurPhoto Pochettino nagy reményekkel vállalta el tavaly nyáron a Chelsea irányítását, az argentin edző szerette volna visszajuttatni a klubot a legmagasabb szintre, de nem járt sikerrel. Ez a futballklub a történelméből adódóan a nagy trófeák megnyeréséről szól. Be akarom bizonyítani magamnak, hogy képes vagyok megbirkózni a feladattal" - mondta a bemutatását követően, ám az idény végén mégis mennie kellett. A Chelsea számára az új szezon is minden bizonnyal a csapatépítésről szól majd, bár a drukkerek egyre türelmetlenebbek, mert az együttes 2017-ben nyert legutóbb bajnokságot, erre pedig - ilyen körülmények között - jövőre sem lesz sok esélye. Hiába a rengeteg elköltött pénz, nincs állandóság a londoni klubnál, mert folyamatosan jönnek-mennek a játékosok és az edzők, ez pedig nagy gátat szab a fejlődésnek. A Chelsea sorozatban másodszor zárt eredménytelen, trófea nélküli szezont, így a szurkolók egyelőre csak reménykedhetnek abban, hogy csapatuk előbb-utóbb felébred ebből az iszonyatos rémálomból és visszatér a sikerek útjára.

