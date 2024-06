Uruguay a C csoport nagy esélyese a Copa Américán

Fotó: JUAN MABROMATA / AFP

Bolívia egyértelműen sötét ló a C csoportban, Dél-Amerika jellemzően leggyengébb válogatottja az elmúlt három tornához hasonlóan most is könnyedén pont nélkül zárhat. Panama pedig ugyan a tavalyi Arany-kupa elődöntőjében tizenegyesekkel legyőzte az akkor is házigazda Egyesült Államok válogatottját, azóta hasonló siker közelében sem járt, így még egy ilyen eredmény abszolút a bravúr kategóriába tartozna.

D csoport: Kolumbia veretlenségi sorozatát a brazil válogatott próbálhatja megszakítani – kétszer is?

Ha nem tudnánk az elmúlt évek eredménysorát, egyértelműen a 9-szeres győztes brazilokat mondhatnánk a D jelű négyes topfavoritjának. Ha tudjuk, akkor is abszolút az esélyesek közé lehet sorolni Dorival Júnior együttesét, hiszen Brazília a legutóbbi két Copa házigazdájaként 2019-ben meg is nyerte a tornát, 2021-ben pedig a finálét veszítette el az argentinok ellen. A katari világbajnokságon a Horvátország elleni negyeddöntős büntetőpárbaj volt a végállomás, azt követően pedig egy kis visszaesés mutatkozott, hiszen

a 2026-os vb-selejtező első hat fordulójában csupán 7 pontot szerzett a csapat.

Ám egy olyan válogatott, amely BL-győztes sztárokkal, és a topligás csapatuk legjobbjaival van tele, egyértelműen a végső győzelem fő esélyesének mondható.

A brazil válogatottban jellemzően visszafogott Vinícius Júnior a Copa Américára is átmentené a Real Madridban mutatott formáját

Fotó: NurPhoto via AFP/Jose Breton/NurPhoto

Ahogyan az is nehezen vitatható, hogy Kolumbia az egyértelmű esélyes még a továbbjutásra a csoportból. Ennek oka nem feltétlenül az, hogy a másik két ellenfél, Costa Rica és Paraguay a torna leggyengébb együttesei közé tartozik (a forma és a világranglistás hely alapján is talán csak Jamaica és Bolívia sorolható mögéjük), hanem inkább az, amilyen formában a kolumbiaiak vannak. A 2001-es győztes válogatott az elmúlt 23 évben nem járt a Copa América fináléjában, de legutóbb, és a szintén egyesült államokbeli 2016-os tornán is bronzérmes lett. Ami pedig 2022 februárja óta történik, az annak ellenére elképesztő, hogy a katari világbajnokságon nem szerepelt a csapat.