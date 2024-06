A portugál válogatott egy ráadásban szerzett góllal 2-1-re legyőzte a cseheket az F csoport első forulójában. Cristiano Ronaldo a hatodik kontinenstornáján lépett pályán és a 26. Eb-meccsét játszotta - mindkettővel rekorder -, Pepe pedig 41 évesen és 113 naposan Király Gábort megelőzve a legidősebb játékos lett az Eb-k történetében.

Ronaldo a hatodik kontinensviadalán lépett pályára

Fotó: AFP

A végső győzelemre is esélyesnek tartott portugál csapat uralta ugyan a meccset, de a szakértők szerint a luzitánok játéka erősen döcögött a bátran játszó cseh válogatott ellen, amely a 62. percben megszerezte a vezetést. A portugálok hét perccel később egy öngóljával jöttek vissza a meccsbe, majd a csereként beállt Francisco Conceicao a 92. percben megnyerte a meccset Portugáliának.

Ronaldo a portugál válogatott gyengepontja?

A második portugál gól előtt Ronaldo akár főszereplő is lehetett volna, de a fejese a kapufáról kipattant, Diego Jota pedig hiába lőtte be, a gólt nem adták meg, mert a videózás során kiderült, hogy Ronaldo lesen volt. Az ESPN beszámolója szerint Ronaldo ért a legkevesebbszer (32) a labdához, azonban a legtöbb lövéssel is ő próbálkozott, szám szerint ötször. Ez persze annak is köszönhető, hogy a társak akkor is őt kereszték a labdákkal, amikor nem volt tiszta gólhelyzetben.

Hogy Ronaldo 39 évesen is mekkora értéke a portugál válogatottnak, azt jól mutatja, hogy minden labdaérintését hatalmas ováció fogadta a szurkolóktól, a szünetben pedig lelkesítő beszéddel próbálta feltüzelni csapattársait a játékoskijáróban.

Cristiano Ronaldót kritizálta a neves sportújságíró

Fotó: NurPhoto via AFP

A győzelem ellenére azonban heves vita robbant ki a közösségi médiában Cristiano Ronaldo szerepéről. A 39 éves klasszist már a katari vb-n is sokan bírálták, és felmerült annak a kérdése, hogy a kezdőben vagy csak csereként segítse a csapatot. Ronaldo az Eb-selejtezőkben 10 góllal segítette a portugálokat, de csehek elleni mérkőzés után komoly bírálat érte. Ezúttal ugyanis a világ egyik legtapasztaltabb sportkommentátora, Richard Keys fogalmazott meg éles kritikát Ronaldóval szemben, mondván a sebessége miatt nem tud már hasznos tagja lenni a válogatottnak – amely hemzseg a tehetséges játékosoktól.

Mindannyian tudjuk, hogy generációja egyik legjobbja volt. De ez már egy másik Ronaldo. Nagyon messze van attól, hogy a régi önmaga legyen. A csehek ellen figyeltem a játékát, és volt egy pont, amikor arra gondoltam, hogy ezen a tornán bebizonyíthatja, hogy tévedek - de a futással nem ápol jó barátságot"

– mondta a Bein Sport szakértője.