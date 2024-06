A Bayern München 20 éves középpályása meg sem jelent a hazaiak herzogenaurachi edzőtáborában, a német szövetség közlése szerint már nem is fog, ugyanis a helyére Emre Cant hívta be a keretbe Julian Nagelsmann szövetségi kapitány - írja az MTI.

Aleksandar Pavlovic betegséggel küzd

Fotó: Tom Weller / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Pavlovic a legutóbbi idényben robbant be a Bayernbe, míg a 30 esztendős, 43-szoros válogatott Cannak a BL-döntős Borussia Dortmund csapatkapitányaként volt remek szezonja.

A németek pénteken, Münchenben a skótok ellen kezdik a hazai kontinenstornát, majd jövő szerdán Stuttgartban a magyarokkal, jövő vasárnap Frankfurtban pedig a svájciakkal találkoznak a csoportkörben.