Harry Maguire sérülése azért is lehet aggasztó, mert Gareth Southgate-nek nagyon kevés ideje maradt arra, hogy leadja az angol válogatott végleges keretét. A szövetségi kapitányoknak pénteken kell kijelölniük a végleges, 26 fős kereteket.

Harry Maguire a hírek szerint vádlisérülést szenvedett. A Manchester United hátvédje április óta nem játszott sérülés miatt, de az Európa-bajnokságra elvileg teljesen felépült volna, de most új sérülést szedett össze, ami miatt biztosan kihagyja a pénteki, Izland elleni, utolsó felkészülési meccset.

Hary Maguire hosszú ideje nem lképhetett pályára sérülés miatt

Fotó: NurPhoto via AFP/MI News/NurPhoto

Harry Maguire sérülésével kapcsoltban egyelőre nem erősítette meg hivatalosan az angol szövetség, hogy mennyire súlyos, azaz, hogy ott lehet-e a németországi Európa-bajnokságon. Azt, hogy a Manchester United játékosa mennyire fontosa az angoloknak, jól jelzi, hogy Gareth Southgate még soha nem ment ki nagy tornára a középhátvéd nélkül. Mióta ő a szövetségi kapitány, Harry Maguire az összes Európa- és világbajnokságon ott volt az angol csapattal.

Maguire csütörtökön már nem edzett együtt a kerettel, de egyelőre csak reménykedhetnek az angolok, hogy egy-két héten belül felépül és akkor bevethető lesz a tornán.

Lewis Dunk sizntén nem edzett együtt a csapattal, ő sem játszhat majd a pénteki meccsen, Nem lesz ott a csapattal Curtis Jones és James Maddison sem, de őket Gareth Southgate küldte el, ugyanis nem számít rájuk az Európa-bajnokságon.

James Maddison ugyan játszott még hétfőn a bosnyákok elleni felkészülési meccsen, akkor csereként állt be a 3-0-ra megnyert találkozón, de a még válogatottsággal nem rendelkező Jones és Quansah pályára sem léphetett. Jones és Maddison már el is hagyta az edzőtábort a pénteki, Izland elleni meccs előtt. Maddison, aki korábban a Leicester City focistája volt, eddig hétszer volt válogatott, ott volt a 2022-es katari világbajnokságon is, de azon kevés játékos egyike volt, aki egy percet sem kapott a tornán, ezért akkor sokan kritizálták is a szövetségi kapitányt.

Gareth Southgate 33 játékossal kezdte meg a felkészülést, ezt kell majd 26 fősre szűkítenie.