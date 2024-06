A portugálok már arról beszélnek, megérné-e kiejteniük a magyar válogatottat

A portugál válogatott két forduló után bebiztosította a csoportelsőségét az Európa-bajnokságon, így tét nélkül várhatja a csapat a Georgia elleni zárómeccset. A georgiaiak számára azonban rendkívül fontos a mérkőzés, ugyanis csak egy győzelemmel juthatnak tovább a csoportból – azzal viszont biztosan meg is teszik. Ám Portugália veresége a magyar válogatott számára borzalmas hír lenne, hiszen azzal gyakorlatilag biztossá válna, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány együttese nem jut be a nyolcaddöntőbe az Eb-n (ez esetben az E csoport kaotikus végjátéka lehet az egyetlen remény.)

Az elmúlt két Európa-bajnokságon már összecsapott egymással Portugália és Magyarország – csak remélhetjük, hogy a 2024-es Eb-n is megtörténik mindez

Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Ami miatt tartani lehet attól, hogy a portugálok nem veszik komolyan a találkozót, az az, hogy nyugodtan tartalékolhatnak, ráadásul egy vereséggel (és a magyarok továbbjutásának elkerülésével) nem Magyarország, hanem Szlovénia lesz az ellenfele Roberto Martínez együttesének, amelyet könnyebbnek tarthat a csapat. Továbbá a 2008-as Európa-bajnokságon hasonló volt a helyzet: két forduló után a portugálok csoportelsősége már biztos volt, és az utolsó csoportmeccsen B-csapattal sima vereséget szenvedtek Svájctól – mostanáig (a 2004-es Eb nyitómeccse óta) ez volt az egyetlen olyan Eb-mérkőzése Portugáliának, amelyen Cristiano Ronaldo nem lépett pályára.

Magyarország vagy Szlovénia lesz Portugália ellenfele az Eb-nyolcaddöntőben

Az abola.pt szerdán éjjel egy hosszabb cikkben elemezte, hogy Magyarország vagy Szlovénia lehetne könnyebb ellenfél a nyolcaddöntőben Portugália számára. A cikk kiemeli, hogy a 2016-os Eb-n. a 2018-as világbajnokság selejtezőjében és a 2021-es Európa-bajnokságon is játszottak már a magyarokkal, de ír Szoboszlai Dominik képességeiről, Marco Rossi taktikai érzékeiről, a korábban Benficában is szereplő Csoboth Kevinről és Ádám Martinról is. Szlovéniával kapcsolatban pedig a 2-0-ra elveszített márciusi felkészülési meccsről, a csoportbeli veretlenségről, a csapat kemény védekezéséről és Matjaz Kek szövetségi kapitány állandóságáról írtak elsősorban a lapnál.

Az abola.pt végül nem hozott döntést arról, melyik ellenfél lenne jobb a portugál válogatott számára, de szerintük egy dolog biztos: Portugália a favorit, függetlenül attól, hogy kivel játszik a nyolcaddöntőben.