A németek két győzelemmel, a svájciak pedig egy siker mellett egy döntetlennel kezdték a németországi Európa-bajnokságot, az egymás elleni meccsen pedig a csoportelsőség volt a tét. Az Eb A jelű csoportjának utolsó fordulós meccsére a német válogatott Neuer – Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt – Andrich, Kroos – Musiala, Gündogan, Wirtz – Havertz; míg Murat Yakin együttese a szintén bombaerős Sommer – Schär, Akanji, Rodriguez – Widmer, Freuler, Xhaka, Aebischer – Ndoye, Embolo, Rieder felállásban lépett pályára.

Robert Andrich talált be először a német-svájci Eb-meccsen, ám érvénytelenítették a gólját

Fotó: AFP

Érvénytelen német gól után az első svájci támadásból lett meg a vezetés

A németek jóval veszélyesebben kezdték a mérkőzést, és a 17. percben be is találtak: Robert Andrich távoli lövésénél Yann Sommer csúnyán mellényúlt a labdának, ám videózás után Jamal Musiala korábbi (hazaiak által vitatott) szabálytalansága miatt érvénytelenítették a gólt. A meg nem adott találat után enyhült a német nyomás, de a svájciak a kapusok között rekordot jelentő 18. Eb-meccsén szereplő Manuel Neuer kapujára sokáig nem tudtak veszélyt jelenteni. Ám a 28. percben egy szép támadás után jött egy baloldali beadás, Dan Ndoye pedig tökéletesen tette bele a lábát a labdába, így

az első kapura lövésével vezetést szerzett Svájc, és a német mezőnyfölény ellenére a szünetig meg is maradt az előnye

– Jonathan Tah ráadásul egy újabb sárga lappal el is tiltatta magát a nyolcaddöntőről.

Dan Ndoye szerzett vezetést a svájciaknak

Fotó: ARNE DEDERT / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

A második félidőben is szinte folyamatosan Sommer kapuja előtt zajlott a játék, a svájci válogatott kapusának többször védenie is kellett. A labdabirtoklási és a kapura lövési arány is elképesztő fölényt mutatott a németek javára, de az eredmény továbbra is maradt 0-1 a Nationalelf szempontjából.

Ám a hosszabbításban egy beadás után jött Niclas Füllkrug, aki a hálóba fejelt, így pontot mentett a németeknek.

Az Európa-bajnokság A jelű csoportját ezzel a svájci válogatott nyerte, de csoportmásodikként Németország is bejutott a legjobb 16 csapat közé a kontinenstornán. A svájciak szombaton 18 órától a B csoport második helyezettjével, míg a németek aznap este 21 órától a C csoport második helyezettjével játszanak az Európa-bajnokság nyolcaddöntőjében. Egy esetleges továbbjutás esetén az Eb-házigazda a spanyol válogatott nyolcaddöntős mérkőzésének győztesével csap össze a legjobb nyolc között, míg a svájciak meccsének továbbjutója az előzetes erőviszonyok alapján Angliával játszhat a negyeddöntőben.