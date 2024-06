James Maddison biztosan nem lesz ott a nyári Európa-bajnokságon, miután Gareth Southgate közölte vele a döntését, a Tottenham Hotspur középpályása el is hagyta a csapat edzőtáborát. Az angolok 33-as kerettel kezdték meg a felkészülést, így hét emberrel fog szűkülni a végleges keret.

A Tottenham Hotspurben szereplő James Maddison számára a vártnál hamarabb fejeződött be az Európa-bajnoki felkészülés

Fotó: Martin KEEP / AFP

A BBC szerint James Maddison mellett a Liverpool középpályása, Curtis Jones is kikerült a keretből és ez a sors vár Szoboszlai Dominik másik klubtársára, a szintén liverpooli Jarell Quansah-ra is.

James Maddison ugyan játszott még hétfőn a bosnyákok elleni felkészülési meccsen, akkor csereként állt be a 3-0-ra megnyert találkozón, de a még válogatottsággal nem rendelkező Jones és Quansah pályára sem léphetett. Jones és Maddison már el is hagyta az edzőtábort a pénteki, Izland elleni meccs előtt. Maddison, aki korábban a Leicester City focistája volt, eddig hétszer volt válogatott, ott volt a 2022-es katari világbajnokságon is, de azon kevés játékos egyike volt, aki egy percet sem kapott a tornán, ezért akkor sokan kritizálták is a szövetségi kapitányt.

A 27 éves játékos nyáron lett a Spurs focistája, 40 millió fontot fizettek érte a kiesett korábbi bajnokcsapatnak. Maddison remekül kezdte a szezont, de tavasszal többször volt sérült, így könnyen lehet, hogy emiatt sem számol vele Southgate, aki még bizakodik, hogy egy másik sztárja, a Manchester United balhátvédje, Luke Shaw felépül a torna rajtjáig. Luke Shaw hónapok óta nem lépett pályára a klubcsapatában, de a hírek szerint szerdán már együtt tudott edzeni a csapattársaival, ami hatalmas erősítés lehet az angoloknak.

Az angol válogatott a C csoportban szerepel majd az Európa-bajnokságon Szerbia, Dánia és Szlovénia mellett. Az első meccsét Gelsenkirchenben rendezik június 16-án, akkor a szerb válogatottal találkoznak majd.