A neves szakértők a Dánia elleni döntetlen után kezdték kritizálni a csapatot, korábbi válogatott játékosok mondták el a véleményüket. Nem várt sokat a csapat kapitánya, Harry Kane a válaszra, aki a szlovénok elleni meccs előtt mondta el a véleményét a hazai hangokról.

„Nem tudom, hogy valaki szólt-e a játékosoknak, hogy így játszanak. Letargikusak voltak, több energiát és agresszivitást várok. Mindig a letámadásról beszélünk és erre alkalmasak is lennének a játékosaink” – mondta a csatorna szakértője, a korábbi angol válogatott Micah Richards, de többen sem értik, hogy a folyamatosan letámadó Manchester City vagy Liverpool játékosaival miért áll vissza a válogatott.

Harry Kane szerint támogatni kéne inkább a csapatot

Fotó: Swen Pförtner / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

A szerbek elleni győzelem és a dánok elleni döntetlent követően Kane nem tudta visszafogni magát. „nem szeretnék tiszteletlen lenni, főleg azokkal nem, akik szintén viselték ezt a mezt, és pontosan tudják, milyen érzés Angliáért játszani. Amit a korábbi játékosoknak és a szakértőknek meg kellene érteniük, az az, hogy nagyon nehéz nem meghallani ezeket a hangokat, főleg a fiatal játékosoknak, akik nincsenek hozzászokva ehhez a hangulathoz, akik újak a keretben. Úgy érzem, komoly felelősségük van, tudom, hogy van véleményük és őszinték akarnak lenni, de egykori válogatott játékosokként megvan a felelősségük, mert sokan felnéznek rájuk és kíváncsiak a véleményükre. Mindenkinek van véleménye, de a helyzet az, hogy nagyon-nagyon rég nem nyertünk semmit és ennek ők is a részesei voltak, pontosan tudják mennyire nehéz ez a helyzet” – mondta Kane, aki szerint a szakértők is tudják, mennyire nehéz helyzetben vannak, hiszen ugyanezt élték át ők is, komolyabb sikerek nélkül.

„Mindenkit tisztelek, de jó lenne, ha emlékeznének, milyen viselni ezt a mezt és arra, hogy sokan figyelnek arra, amit mondanak. Sok srác figyel rájuk, miközben a közös célunk az, hogy nyerjünk egy trófeát. Jó lenne, ha inkább segítenének, önbizalmat adnának a fiúknak, sokkal jobb lenne, ha ezzel lehetne foglalkozni” – mondta Kane, aki arra utalt, hogy az 1966-os világbajnokság óta nem nyertek semmit az angolok.