Az már korábban ismert volt, hogy a sztárjátékosok közül távozik a védelemből Joel Matip és Thiago Alcantara is, nekik lejár a szerződésük ezen a nyáron. A védelem közepén bevethető Joel Matip 200-nál is több meccsen lépett pályára a Liverpoolban, ezeken 11 gólt szerzett és összesen hét trófeát nyert a csapattal, köztük Bajnokok Ligáját és bajnoki címet is. 2016-ban a Schalke csapatától igazolt a Liverpoolhoz, eddig 27 alkalommal szerepelt a kameruni válogatottban.

Joel Matip (jobbra) nagy sikerek után távozi a Liverpooltól

Fotó: NurPhoto via AFP/Action Foto Sport/NurPhoto

Thiago 98 meccsen kapott lehetőséget a Liverpoolban, ő nagy reményekkel érkezett a Bayern Münchentől, de sokszor volt sérült. 2020-as érkezése óta FA-kupát nyert a csapattal.

A Liverpool nyáron kinevezett új edzője tehát már nem számolhat a két fent említett sztárjátékossal, de több fiatallal sem.

A két sztárjátékoson kívül távozik a Vörösök saját nevelésű játékosa, Adam Lewis, aki az előző két szezont kölcsönben a Newport Countynál töltötte. Vele kapcsolatban azt lehet kiemelni, hoy az U6-os korosztálytól kezdve a Liverpool összes csapatában szerepelhetett, a felnőttek között az FA-kupában.

Távozik Melkamu Frauendorf is, aki eddig főként az U18-as és az U21-es csapatban szerepelt, a felnőttek között kétszer kapott lehetőséget. Nem kap új szerződést Mateusz Musialowski sem, aki ebben a szezonban debütált a felnőttek között, a Sparta Praha ellen állt be csereként az Európa-ligában. A lengyel utánpótlás-válogatott 2020 nyarán igazolt a Liverpoolhoz, ő is az U18-as és az U21-es csapatban szerepelt főként.

Az akadémiai csapatból távozik még Nathan Giblin, Francis Gyimah, Luke Hewitson, Niall Osborne és Cody Pennington is.

A távozók mellett arról is beszámolt a klub, hogy új szerződést ajánlottak a kapus, Adriannak, aki eddig 26 meccsen lépett pályára a csapatan, illetve két fiatal kapusnak, Jacob Poytressnek és Reece Truemannek is.