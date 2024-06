A berlini Olimpiai Stadionban rendezett mérkőzésen Olaszország nem találta az ellenszert a rivális játékára, a találkozó két gólját Remo Freuler és Ruben Vargas szerezte.

Matteo Politano az olaszokon gúnyolódott

Fotó: NurPhoto via AFP / NurPhoto via AFP/Franco Romano/NurPhoto

Az olaszoknak igazából esélyük sem volt, ez pedig Olaszországban is mindenki látta. A Napoli olasz válogatott támadója, Matteo Politano nem került be az Európa-bajnoki keretbe, a mostani megnyilvánulása pedig könnyen lehet, hogy egy darabig nem is lesz ott a nemzeti csapatban.

A 12-szeres olasz válogatott Politano ugyanis az Instagram-sztorijában gúnyolódott a svájciak nyolcaddöntős sikere után a nemzeti csapatban játszó társain egy félreérthetetlen hangulatjellel.

Íme, Politano bejegyzése

Svájc 11 mérkőzés, 1993. május 1. után először győzte le az olaszokat, és sorozatban másodszor jutott negyeddöntőbe az Eb-n. A 2021-ben - részben Budapesten - rendezett tornán az akkor világbajnoki címvédő franciákat ejtette ki tizenegyespárbajban.

