Magyar focista is bekerült az Eb-csoportkör legjobbjai közé

Mint ismert, mivel Grúzia 2-0-ra legyőzte a csoportkörök utolsó napján a portugál válogatottat a németországi labdarúgó Európa-bajnokság F csoportjában, így eldőlt, hogy a magyar együttes nem került be a négy legjobb harmadik helyzett közé, így Marco Rossi csapata számára véget ért a torna. Így is boldogn tekinthetünk vissza a skótok elleni 1-0-s sikerre, na meg büszkék lehetünk Schäfer Andrásra is, aki az egyik statisztikai mutatóban bekerült az élmezőnybe.

A csoportkör lezárása után az UEFA nyilvánosságra hozott több statisztikai adatot is. Schäfer András büszke lehet a teljesítményére

Fotó: KAI PFAFFENBACH / POOL / AFP Schäfer András futóteljesítményére nem lehet panasz Az egyikben megtalálható a magyar válogatott Schäfer András neve is, az Union Berlin légiósa ugyanis 35,9 kilométert futott a három csoportmeccsen - Svájc (1-3), Németország (0-2) és Skócia (1-0) -, ezzel ő telesítette az ötödik legtöbbet az egész Eb-n mezőnyben. Az első helyen az albánok középpályása, Ylber Ramadani (37,5 km) végzett, az olasz Nicolò Barella (37 km) lett a második, míg a cseh Tomás Soucek (37 km) fért még fel a dobogóra. A szintén albán Kristjan Asllani (36,1 km) végzett a negyedik elyen, az ötödik pedig Schäfer András lett. Schäfer András futotta az ötödik legtöbbet

Fotó: UEFA A magyar válogatott Svájctól és Németországtól kikapott, Skóciát legyőzte és a harmadik helyen végzett az A csoportban. Ez az eredmény azonban nem volt elegendő ahhoz, hogy bekerüljünk a legjobb négy harmadik helyezett közé, így csapatunk a csoportmeccsek után búcsúzott az Eb-től. A magyar válogatott csütörtök délután utazik haza a németországi Eb-ről, a következő megmérettetés a Nemzetek Ligájában lesz, ahol legközelebb szeptember 7-én éppen a németek ellen lép pályára Düsseldorfban Marco Rossi csapata. Szoboszlai Dominikék az NL-ben a németek mellett a hollandokkal és a bosnyákokkal kerültek egy csoportba az A divízióban. Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.