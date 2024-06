A magyar Eb-hős gyerekként sokáig nem rajongott a fociért, de valami megváltoztatta az életét

Mint ismert, Csoboth Kevin a 86. percben Bolla Bendegúzt váltotta a Magyarország-Skócia Európa-bajnoki találkozón.

Csoboth Kevin és a magyar csapat ünnepli a meccs egyetlen gólját

Fotó: AFP / AFP/AFP or licensors

Csoboth Kevin életét egy focimeccs változtatta meg

A 92. percben már közel állt a gólhoz, ám lövése a kapufán csattant. A 100. percben azonban már nem hibázott, az ő góljával pedig Magyarország nagyon fontos három pontot szerzett a riválisával szemben.

Az Újpest támadója gyerekként sokáig nem rajongott a labdarúgásért, azonban egy külföldön látott összecsapás mindent megváltoztatott benne

A BAMA korábbi beszámolójából kiderült, hogy Kevin egy AC Milan - AS Roma olasz bajnoki találkozó után lett a futball szerelmese.

"Érdekesség, hogy Kevint 7 éves koráig nem érdekelte a labdarúgás. Egyszer aztán elvittem egy AC Milan – AS Roma meccsre, Milánóba. Hét esztendős volt akkor.

A mérkőzés lefújása után egy másik gyermeket kaptam vissza. Olyat, akit már érdekel a foci.

Mit érdekel? Nem tud élni nélküle" – szemlézte az acmilan.hu Csoboth Róbert még 2009-ben tett nyilatkozatát. Csoboth Kevin édesapja szintén labdarúgó volt, 1984-ben ifjúsági Európa-bajnok lett a magyar válogatottal, a mai napig fia legnagyobb támogatója, szurkolója.

Talán nem is meglepő ezek után, hogy Csoboth gyerekként a hétszeres Bajnokok Ligája-győztes olasz klub rajongója volt. 2009-ben részt vett a klub által szervezett budapesti Milan Junior Campen, ahol 10 találattal gólkirály lett és ő kapta meg a legjobb játékosnak járó különdíjat is. A kiemelkedő teljesítményének elismeréseként a klub 2010-ben meghívta Olaszországba a Milan korosztályos edzőtáborába is.

A külföldi együttesek közül végül a Benfica lett a befutó, de csak 2016-ban csapott le a magyar tehetségre. Portugáliában öt évet töltött, a felnőtt csapatban nem kapott lehetőséget, így 2021-ben a Fehérvárhoz tért vissza Magyarországra, innen vezetett az útja egy szegedi kölcsönidőszakot követően Újpestre.

