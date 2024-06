Varga Barnabás barátnője a helyszínen élte át a sokkoló pillanatokat

Varga Barnabás barátnője,

Laura is a stadionban volt, és élőben kellett átélnie a rendkívül drámai jeleneteket

- írja a Bild. A lap hozzátette, a megrázó eseménysor a magyarokban is nagy felháborodást váltott ki.

Varga Barnabás súlyos sérüléseket szenvedett

Fotó: MARIJAN MURAT / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Nem volt a helyzet magaslatán az egészségügyi stáb

A csapatkapitány, Szoboszlai Dominik is nehezményezte, hogy túl sokáig tartott, amíg az egészségügyi személyzet elkezdte ellátni a pályán elterülő Vargát.

A Bild idézte a Liverpool szakemberét is, aki ugyancsak nem volt elégedett: "Fogalmam sincs, mi a protokoll arról, hogy az emberek miért nem léphetnek-e be a pályára, ha segítségre van szükség".

A felvételen jól látható volt, ahogyan a hordágyat sétálva vitték a pályára. Szoboszlai az orvosokhoz sprintelt, és más játékosokkal azon volt, hogy a hordágyat gyorsabban vigyék oda a magyar játékoshoz.

A lap hozzátette, Szoboszlai elmondta, hogy ennek ellenére nem akar senkit hibáztatni.

Varga Barnabás barátnője, Laura is nehéz pillanatokat élt át:

Mint ismert, Varga Barnabás a vasárnap esti mérkőzés 68. percében ütközött a skótok kapusával, ami után hosszú percekig ápolták a pályán, majd a stadionból az egyik helyi kórházba szállították, ahol meg is műtötték már, ugyanis többszörös arckoponyacsont-törést szenvedett, több kisebb és nagyobb csont is eltört az arcában, volt, amelyik el is mozdult. A műtétet követően legkorábban szerdán engedik ki a kórházból, az Eb-n már biztosan nem szerepelhet a folytatásban a Fradi focistája.

Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.