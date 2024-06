Az utolsó fordulóban egyetlen olyan esélyesebb csapat volt, amelyiknek nem volt fontos az eredmény, mégis nyert, ez pedig a spanyol válogatott.

Cristiano Ronaldóék nem szakadtak meg grúzia ellen

Fotó: Anadolu via AFP / Anadolu via AFP/2024 Anadolu

Megbukott a lebonyolítási rend, az esélyes csapatok döntik el a sorsokat

Itt is érdemes azért megemlíteni, hogy a szövetségi kapitány, Luis de la Fuente is a "B-csapatot" küldte a pályára Albánia (1-0) ellen, az olaszok elleni találkozóhoz képest egyetlen ember maradt benn a kezdőtizenegyben, méghozzá Aymeric Laporte, a szaúdi al-Nasszr középhátvédje. Az, hogy így is nyertek a spanyolok, az az albánok gyengeségét mutatja.

Nem nyertek viszont a németek, az angolok, a belgák, a portugálok és a franciák sem az utolsó fordulóban. Ebből is látszik, hogy továbbjutást igazából az dönti el, hogy ki mikor játszik az esélyes csapattal, a harmadik forduló inkább már csak átverés,

a jó helyzetben lévő nagycsapatok szépen eldöntik, melyik ágon, melyik csapat ellen akarják folytatni a szereplésüket. És akkor még meg sem említettük, hogy a román-szlovák találkozóval kapcsolatban mindenki előre tudta, hogy döntetlen lesz, mivel ez mindkét csapatnak tökéletes volt a továbbjutáshoz.

Visszatérve a lebonyolítási rendhez, a portugálok az ellenfél "kiválasztásánál" a csapatok erőssége mellett azzal is játszhattak, hogy melyik leendő ellenfél mennyire lehet fáradt, vagy éppen kipihent. A magyar válogatott ugyanis múlt héten vasárnap este győzte le 1-0-ra Skóciát, míg Szlovénia csak két nappal később, kedden lépett pályára Anglia ellen.

Ez egyben azt is jelenti, hogy Portugália csak négy, míg mi hét napot pihenhettünk volna a nyolcaddöntő előtt, ami azért már jókora, három napos különbséget jelent. Ehhez képest szlovánokkal szemben mindössze egyetlen nem a különbség.

Ilyen amatőr lebonyolítás nem méltó az Európa-bajnokságokhoz, ezen a jövőben mindenképpen változtatnia kell majd az UEFA-nak.

Íme, a további menetrend:

A július 14-ig tartó németországi labdarúgó Európa-bajnokság menetrendje a nyolcaddöntőtől:

június 29., szombat:

nyolcaddöntő: Svájc-Olaszország, Berlin 18.00 (2)

nyolcaddöntő: Németország-Dánia, Dortmund 21.00 (1)

június 30., vasárnap:

nyolcaddöntő: Anglia-Szlovákia, Gelsenkirchen 18.00 (4)

nyolcaddöntő: Spanyolország-Georgia, Köln 21.00 (3)

július 1., hétfő:

nyolcaddöntő: Franciaország-Belgium, Düsseldorf 18.00 (6)

nyolcaddöntő: Portugália-Szlovénia, Frankfurt 21.00 (5)

július 2., kedd:

nyolcaddöntő: Románia-Hollandia, München 18.00 (7)

nyolcaddöntő: Ausztria-Törökország, Lipcse 21.00 (8)

július 5., péntek:

negyeddöntő: 3. nyolcaddöntő győztese - 1. nyolcaddöntő győztese, Stuttgart 18.00 (1)

negyeddöntő: 5. nyolcaddöntő győztese - 6. nyolcaddöntő győztese, Hamburg 21.00 (2

július 6., szombat:

negyeddöntő: 4. nyolcaddöntő győztese - 2. nyolcaddöntő győztese, Düsseldorf 18.00 (4)

negyeddöntő: 7. nyolcaddöntő győztese - 8. nyolcaddöntő győztese, Berlin 21.00 (3)

július 9., kedd:

elődöntő: 1. negyeddöntő győztese - 2. negyeddöntő győztese, München 21.00

július 10., szerda:

elődöntő: 3. negyeddöntő győztese - 4. negyeddöntő győztese, Dortmund 21.00

július 14., vasárnap:

döntő, Berlin 21.00