A két, egyaránt megfiatalított együttes közül a nyitókör a spanyoloknak sikerült jobban. Luis de la Fuente csapata kiváló játékkal 3-0-ra győzte le a "halálcsoportnak" is nevezhető négyes harmadik kiemelkedő együttesét, a horvátot.

Olasz játékosok ismerkedtek a pályával a meccs előtt

Fotó: AFP / AFP/AFP or licensors

A címvédő olaszok albánok elleni első fordulós meccse sokkal nehezebben indult, mint a spanyoloké. Luciano Spalletti csapata az Eb-k leggyorsabb góljának elszenvedője volt, a 22. másodpercben kapott találatra azonban jól reagált és alig negyedóra alatt fordított és 2-1-re nyert végül.

Ilyen előzmények után Luis de la Fuente a Simón - Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella - Pedri, Rodri, Fabián Ruiz - Yamal, Morata, N. Williams csapatot küldte a pályára, míg Luciano Spalletti vezette olaszok a Donnarumma - Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco - Jorginho, Barella - Frattesi, Lo. Pellegrini, Chiesa - Scamacca tizeneggyel kezdték az összecsapést. Érdekesség, hogy a spanyoloknál Nacho helyére Laporte került be az első meccshez képest, míg az olaszok nem változtattak.

Spanyol fölényt hozott az első félidő

A spanyolok nagyon jól kezdték a találkozót, bal oldali beadás után Pedri fejelhetett már a 2. percben öt méterről, de a léc alá tartó labdát hatalmas bravúrral védte Donnarumma. Az olaszok is érezték, hogy csak védekezéssel nem lesz esélyük,

így próbáltak azonnal kicsit feljebb lépni, de érezhető volt a spanyolok fölénye. A 8. percben már Pellegriniért aggódhattak az olaszok, aki kapott a lábára egy nagy rúgást, de végül tudta folytatni a játékot.

A 10. percben újra nagy helyzetet rontottak a spanyolok, ezúttal Williams fejese ment nem sokkal kapu mellé. Az olaszok idegesen játszottak, sokat reklamáltak, amiért Donnarumma is sárgát kapott. Nico Williamset is nagyon nehezen tudta tartani a bal oldalon Di Lorenzo, de az olaszok tartották a gólnélküli döntetlent. A 24. percben Yamal bolondította meg a teljes olasz védelmet, majd Moratához passzolt, aki kissé kisodródott helyzetből lőhetett, de Donnarumma jól zárta a rövid sarkot. Pillanatokkal később Fábian Ruiz lőtt távolról, de az olaszok kapusa ezt is kitolta.