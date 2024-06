A svájciak az A csoportban veretlenül öt, az olaszok a B-ben egy vereséggel négy ponttal zártak másodikként, így kerültek össze a 16 között.

Svájci és olasz drukker a meccs előtt

Fotó: JOHN MACDOUGALL / AFP

A két együttes már meglehetősen sokszor, 61 alkalommal találkozott egymással, az örökmérleg pedig nagy olasz fölényt mutat: a Squadra Azzurra 29 győzelme és 24 döntetlen mellett a svájciak mindössze nyolcszor nyertek. A közelmúltbeli mérleg sem a svájciak felé billen: a legutóbbi 11 mérkőzésen egyszer sem tudták legyőzni a riválist, akit legutóbb 1993 májusában egy világbajnoki selejtezőn múltak felül. Akkor Bernben 1-0-s hazai diadal született.

Mindkét oldalon volt eltiltott: Murat Yakin Silvan Widmerre, Luciano Spalletti Riccardo Calafiorira nem számíthatott a sárga lapjai miatt.

A magyarok csoportjából továbbjutott svájci csapat a Sommer - Schär, Akanji, Rodríguez - Aebischer, Freuler, Xhaka, Rieder - Vargas, Embolo, Ndoye összeállításban kezdte a találkozót, míg az olaszoknál meglepetésre Jorginho és Dimarco is kimaradt, a Donnarumma - Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Darmian - Cristante, Fagioli, Barella - Chiesa, Scamacca, El Shaarawy tizenegy lépett pályára.

Az első félidő a svájciaké volt

Az első perceket a svájciak kezdték jobban, az olaszoknak csak a védekezésre futotta az erejükből. A 9. percben Barella sérülése okozott aggodalmat olasz oldalon, az Inter középpályása a combját fogta, de vissza tudott térni a pályára. Ám hiába a svájci mezőnyfölény, Yakin csapat anem tudott igazán komoly helyzetet kialakítani az első negyedórában. A 15. percben Xhaka is leült a földre, mindkét csapaton látszott a fáradtság.

A 19. percben egy szabadrúgás után Di Lorenzo elé került a labda, aki 7 méterről nem találta el, de egyébként is lesen állt az indítás pillanatában, de legalább már az olaszok is mutattak valamit. A 24. percben óriási ziccert rontott Embolo, egészen pontosan Donnarumma elképesztő bravúrral védte a svájci támadó 11 méterről leadott lövését - Bastoni ragadt be az indítás pillanatában, így nem volt les. Két perccel később jött az olasz válasz, Chiesa lövését azonban Akanji blokkolni tudta. Fél óra játék után továbbra is gólnélküli döntetlen volt az állás, amely inkább az olaszokra volt hízelgő.