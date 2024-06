Az Eb-újonc georgiai válogatott a németországi Európa-bajnokság eddigi legjobb meccsén 3-1-re kikapott a rutinosabb törököktől, míg a csehek nagyon közel álltak a bravúrhoz, ám a portugálok egy utolsó pillanatban szerzett góllal fordítottak és 2-1-re nyertek az F csoport első fordulójában. A második körben Georgia és Csehország találkozott egymással, mindkét csapatnak győzelemre volt szüksége, ha reális esélyt szeretett volna kivívni magának a továbbjutásra.

Georgia

VS Czech Republic



📝 Team Line-ups

📍 Volksparkstadion

🏆 UEFA Euro 2024, Group F#GEOCZE #EURO2024 pic.twitter.com/VwYWOIsO48 — WhøAssistéd (@Whoassisted) June 22, 2024

Az Eb-újonc és a videóbíró is sokkolta a cseheket

Már a meccs elején egymásnak estek a csapatok, a 3. percben a grúz kapusnak, Mamardasvilinek két hatalmas védést kellett bemutatnia, majd Schick fejesét is hárította. 10 perc alatt három georgiai játékos is az ellenfele szorításában esett el a 16-oson belül, ám a játékvezető - teljesen jogosan - egyik esetben sem ítélt büntetőt.

A 24. percben vezetést szereztek a csehek, de a gól előtt Hlozek kezére pattant a labda, a videóbírós visszajátszás után pedig elvették a Leverkusen játékosának találatát.

Adam Hlozek gólját végül kezezés miatt elvették

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP (Photo by Sina Schuldt / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP)

A szünet előtt óriási grúz helyzet maradt ki, majd a német játékvezető, Daniel Siebert visszanézett egy kezezés-gyanús esetet, és meg is adta a 11-est Grúziának. Érdekesség, hogy a labdába épített érzékelő is kimutatta, hogy valóban Hranác kezére pattant a labda. A büntetőt Mikautadze be is lőtte, majd ismét Mamardasvilinek kellett nagyot védenie, így elmaradt a gyors cseh egyenlítés.

Az előző Eb gólkirálya gólt lőtt, majd megsérült

Próbáltak nyomást gyakorolni ellenfelükre az egyre nagyobb bajba kerülő csehek, de nem igazán találták a rést a szervezett grúz védelmen.

Az 59. percben aztán megtört a jég, egy szöglet után a kapufáról Schick testére, onnan pedig a georgiai kapuba pattant a labda.

A 2021-es Európa-bajnokság gólkirálya már 6 találatnál jár a foci-Eb-ken, ezzel a cseh válogatott történetének legeredményesebb futballistája, ami a kontinenstornákat illeti.

Patrick Schick egyenlített a második félidő elején

Fotó: AFP

A gólja után nem sokkal később aztán nagyon balszerencsés lett Schick, megsérült és le is kellett cserélni bő 20 perccel a meccs vége előtt.

A 77. percben megfordíthatták volna a meccset a csehek, Chytil fejese azonban elkerülte a kaput, majd Lingr nagy lövését védte Mamardasvili. A hajrában fokozta a nyomást Csehország, egymás után jöttek a szögletek és a szélről érkező beadások, de a grúzok állták a sarat.