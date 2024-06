A fekete, piros, arany kellékeket, kalapokat, sapkákat sálakat minden további nélkül hordják a drukkerek, de például

a Német Kupa berlini döntője előtt alig néhányan énekelték az ország himnuszát, még olyan is volt, aki fütyült közben.

El tudjuk ezt képzelni egy olasz, francia vagy angol himnusz esetén? Pedig ezek az országok is nagyon sokszínűek a lakosságot, a nyelvjárásokat és a régiókat tekintve.

A cikk azt is megjegyzi, hogy míg sporteseményen minden további nélkül lehet lobogtatni a német zászlót, addig, ha valaki egy ilyennel jelenik meg a hétköznapokban, arra, különösen az egykori NSZK tartományaiban, rögtön rásütik, hogy a szélsőjobb szekerét tolja.

Valami megváltozott a sikerek után

A 2006-os hazai rendezésű világbajnokság és csapat bronzérme, még, ha keserű is volt egy kicsit az olaszokkal szemben elveszített elődöntő után összekovácsolta az ország lakóit, beleértve a válogatottat is, és egészen a 2014-es vb-diadalig meg is maradt ez az eufórikus hangulat. Aztán viszont valami történt.

Szurkolók tízezrei ünneplik a vb-győztes német csapatot 2014 nyarán Berlinben

Fotó: AFP

És persze, hogy a pénz áll a háttérben. A minden korábbinál népszerűbb DFB ugyanis megpróbálta ezt a népszerűséget eurosítani, magyarán pénzre váltani. Ekkor lett a csapat neve Mannschaft, amivel nem igazán barátkoztak meg a szurkolók, mert messziről üvöltött róla, hogy reklámcélokat szolgál. És idővel a helyzet csak rosszabb lett.

Aki jegyet akart a válogatott meccseire, annak be kellett lépnie a Coca-Cola által szponzorált szurkolói klubba, miközben a válogatott egyre drágább hotelekben lakott és még a Stuttgarttól egy kőhajításnyira, 200 kilométerre lévő Baselbe is repülővel utazott.

A válogatott elszakadt a szurkolóktól, akire már mint csak vásárlóként tekintettek a DFB irodáiban. Ezek után nem csoda, hogy a 2018-as vb-lebőgés, a csoportból való kiesés után, a szurkolók simán hátat fordítottak a Mannschaftnak.